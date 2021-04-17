Новые жертвы коронавируса: Кто скончался за сутки на 17 апреля в Новосибирской области

На 17 апреля в Новосибирской области зарегистрировано за последние 24 часа 76 человек, у которых выявлено заражение коронавирусом. Четыре пациента скончались, выздоровели 48 человек.
Всего по региону 40 119 зарегистрированных случаев заражения, из них 2 382 — дети. 37 343 случая закончились полным выздоровлением. Погибли 1 704 человека с начала пандемии. В стационарах Новосибирской области находятся 1 313 заболевших, среди которых 9 детей. Реанимационные мероприятия оказываются 66 пациентам, 16 из них — на ИВЛ.
За помощью к медицинским работникам обратились 2 807 человек с симптомами ОРВИ в течение суток. Коронавирус продолжает искать себе жертв.
Ранее, в связи с усугублением ситуации в Турции и Танзании, руководство страны приняло решение закрыть с ними границы. До 1 июня будут действовать принятые ограничения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в городе выявили двух новых заразившихся коронавирусом. Всего в Бердске зарегистрировано 1673 заболевших.
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