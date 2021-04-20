Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске

10:01:044/20/2021
0

Отец сидевшего за рулем 14-летнего мальчика пару лет назад тоже погиб в ДТП. Теперь вдова потеряла и сына. Друг семьи считает, что подростки "Лишнего себе не позволяли".

От "Хендай" осталась только груда железа

Двух из пяти погибших подростков 20 апреля похоронили на городском кладбище Новочеркасска. Похороны еще троих жертв страшного ДТП пройдут в среду, 21 апреля. сообщили в городской администрации. Как ранее передавал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник в Новочеркасске объявлен общегородской траур - приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранним утром 18 апреля иномарка врезалась в дерево на большой скорости в Новочеркасске. В автомобиле находились шесть подростков в возрасте 13-15 лет. Пятеро из них погибли на месте. Еще один в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Известно, что дети отмечали 14-летие мальчика, который был за рулем. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, знавшие погибших детей считают их вполне нормальными подростками: "Молодежь как молодежь". РЕН ТВ приводит слова друга семьи одного из уже похороненных мальчиков.

-Лишнего себе не позволяли они. В подъезде не курили, не хамили, не грубили. 14-летний погибший занимался спортом, не пил и не курил. К несчастью,  повторил судьбу отца - пару лет назад он тоже погиб в ДТП. Теперь мать подростка осталась и без мужа,  и без сына. Как так получилось - неизвестно, бывает со всеми, - поделился Сергей Наженков.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса
    9:34:59 4/20/2021
    Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса
    Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам
    9:20:50 4/20/2021
    Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам
    Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух
    9:16:13 4/20/2021
    Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух
    Упавший с 80 метров альпинист Торстен Ноймайр прикован к инвалидному креслу: история мужества и жажды жизни
    9:09:49 4/20/2021
    Упавший с 80 метров альпинист Торстен Ноймайр прикован к инвалидному креслу: история мужества и жажды жизни
    Девушку звезды "Спасателей Малибу" Джереми Джексона - Лони Уиллисон обнаружили без зубов и среди бомжей
    9:05:06 4/20/2021
    Девушку звезды "Спасателей Малибу" Джереми Джексона - Лони Уиллисон обнаружили без зубов и среди бомжей
    БердскЯмы на дорогах Великобритании похожи на ямы на дорогах Бердска
    9:00:41 4/20/2021
    Ямы на дорогах Великобритании похожи на ямы на дорогах Бердска
    Star Wars: старые памятные вещи Дарта Вейдера актера Дэвида Проуза уходят с молотка
    8:58:53 4/20/2021
    Star Wars: старые памятные вещи Дарта Вейдера актера Дэвида Проуза уходят с молотка
    Бейонсе использует фотошоп: фанаты заметили "урезанную" лестницу у ее талии на новом фото
    8:56:12 4/20/2021
    Бейонсе использует фотошоп: фанаты заметили "урезанную" лестницу у ее талии на новом фото
    Банкир Ким выиграл суд у YouTube и Google по видео о финансовой пирамиде в арбитраже Новосибирска
    8:46:26 4/20/2021
    Банкир Ким выиграл суд у YouTube и Google по видео о финансовой пирамиде в арбитраже Новосибирска
    21 апреля - День главного бухгалтера 2021: Веселые открытки и душевные поздравления
    8:27:20 4/20/2021
    21 апреля - День главного бухгалтера 2021: Веселые открытки и душевные поздравления