Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске

Двух из пяти погибших подростков 20 апреля похоронили на городском кладбище Новочеркасска. Похороны еще троих жертв страшного ДТП пройдут в среду, 21 апреля. сообщили в городской администрации. Как ранее передавал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник в Новочеркасске объявлен общегородской траур - приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранним утром 18 апреля иномарка врезалась в дерево на большой скорости в Новочеркасске. В автомобиле находились шесть подростков в возрасте 13-15 лет. Пятеро из них погибли на месте. Еще один в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Известно, что дети отмечали 14-летие мальчика, который был за рулем. Возбуждено уголовное дело.
Между тем, знавшие погибших детей считают их вполне нормальными подростками: "Молодежь как молодежь". РЕН ТВ приводит слова друга семьи одного из уже похороненных мальчиков.
-Лишнего себе не позволяли они. В подъезде не курили, не хамили, не грубили. 14-летний погибший занимался спортом, не пил и не курил. К несчастью, повторил судьбу отца - пару лет назад он тоже погиб в ДТП. Теперь мать подростка осталась и без мужа, и без сына. Как так получилось - неизвестно, бывает со всеми, - поделился Сергей Наженков.