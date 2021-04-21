"Спи спокойно, маленький ангелок": Как живет Обь после похорон 6-летнего Максима Федорова

Во вторник, 20 апреля, жители города Обь простились с Максимом Федоровым. По словам свидетелей, отец ребенка на церемонии потерял сознания и ему пришлось вызывать "скорую". Всего на похороны пришли около двухсот человек, из которых мало у кого получалось сдержать эмоции.
Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», шестилетний мальчик пропал во время игры на дамбе реки Власиха 15 апреля. Через три дня, 18 числа, благодаря снизившемуся уровню воды в реке, было найдено тело ребенка. Сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент и устанавливают точную причину смерти, а также степень вины взрослых. По текущей версии ребенок потянулся за упавшим в воду мячиком, но не рассчитал свои силы и свалился с берега.
- Ангел, который тронул сердце каждого жителя Оби и не оставил равнодушным. До сих не верится, что ребёнок успел в таком возрасте испытать такой страх и ужас. Сердце до сих пор не может найти покоя, столько дней все находились в напряжении и ожидании чуда. Мягких облачков, Максим, - пишет в комментариях под новостью о похоронах Мария Шмакова.
- Господи, я не перестану плакать! Не знала ни мальчишку, ни его семью, а оплакиваю читая каждый пост. Спи спокойной малыш. Семье огромных сил, - добавляет Ксения Зверева.
Трагедия стала поводом вскрыть многие проблемы в городском хозяйстве, в первую очередь — почему переход через реку, где гуляют дети, был вообще никак не огорожен, особенно в период паводка. Жители города даже составили открытое письмо мэру Павлу Буковинину и его замам, в котором припомнили еще несколько инцидентов, в которых пострадали обчане, и попросили чиновников добровольно сложить полномочия.
В ответ на это городская администрация отчиталась, что работает над установкой ограждений на переходах через реки, а также призвала граждан не делать преждевременных выводов, по крайней мере пока не закончены следственные действия.
- В настоящий момент все действия администрации сконцентрированы на мерах по предотвращению различных несчастных случаев: установка предупреждающих знаков и ограждений, там, где это возможно. Проводится дополнительная профилактическая работа в школах и детских садах, - говорится в ответе мэрии.
Фейки бдят
Примечательно, что в день публикации ответа мэрии руководство крупнейшего городского сообщества «Город Обь Онлайн» сообщила о появлении в комментариях многочисленных фейковых аккаунтов, отрабатывающих две задачи: переложить вину за гибель Максима на его родителей и обелить в глазах общественности городскую администрацию.
- Использование фейков для защиты интересов — недопустимая наглость и неуважение к жителям Оби. Ситуация, возможно, будет только накаляться этим летом, так как в сентябре грядут выборы депутатов Оби, - подчеркивает руководство сообщества.
Также администраторы добавили, что в 2018 году фиксировали похожую ситуацию. Тогда фейки пытались направить общественное мнение в нужную для себя сторону во время предвыборной кампании губернатора Новосибирской области. По их информации за комментарий владелец фейка получает от 30 до 120 руб.
Степень вины
Между тем, разговоры о том, кто и в какой степени виноват в гибели мальчика, в комментариях сообщества действительно ведутся. И помимо полярных мнений, однозначно склоняющихся в ту или иную сторону, встречаются комментарии, возлагающие вину на обычное бытовое разгильдяйство.
- Может уже хватит творить свою великую Обскую политику на смерти ребенка? Выглядит очень мерзко! Только на костях ребёнка ещё не станцевали с плакатом «Буковин уходи! Администрация тоже, - пишет Анна Кузьмина.
В то же время, в сообществе появились свидетельства, что несмотря на случившееся с Максимом, жители Оби продолжают отпускать детей играть на неогороженных берегах городских рек. Пускай и под присмотром взрослых. Мнения по этому вопросу также разделились. Часть горожан уверена, что подобным поведением взрослые лишь провоцируют в детях любопытство и стремление самостоятельно изучать окрестности, подвергая себя опасности. Другие же философски замечают, что оградить детей от всего подряд не получится при всем желании.
- Мы живем на улице Калинина. Улица с активным движением, по которой не бурный бездушный поток течет, а ездит транспорт управляемый думающим человеком. Я считаю улицу опасной. И мои внучки (4, 5 и 9 лет), без сопровождения/присмотра за двор не выходят. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обвиняю родителей! Просто ни кто из местных жителей не считал речку опасным объектом. Давайте не устраивать «охоту на ведьм». Дождемся окончания расследования, - призывает местная жительница Наталья Половникова.
- За последние десятилетия все так изменилось - и мир, и дети, что взрослые, вспоминая свое детство и как целый день вообще на глаза родителям не попадались, не всегда в состоянии оценить где для ребенка есть реальная опасность. А дети становятся все менее самостоятельным под нашей неусыпной опекой, ведь страшно отпустить. Опасно везде, ведь даже на «безопасной» детской площадке ребёнок однажды задушился, - отвечает ей Елена Цоброва.
Ответственные жители Оби, в свою очередь, принялись составлять собственную карту опасных мест города. По словам одного из ее авторов Сергея Сухорукова, почти обо всех упомянутых в ней точках известно достаточно давно, однако исходящая от них опасность не ликвидирована под различными предлогами, от отсутствия денег, до нехватки полномочий. На 21 апреля список опасных мест состоит из 17 позиций, куда включены два моста через реку Власиху (включая место гибели Максима), три неогороженных котлована, вся береговая линия Козловского озера и множество заброшенных зданий.
- Боже, как жалко родителей...Их жизнь теперь никогда не будет прежней. Не дай бог никому такого горя, - написала Лена Аширалиева.
- Спи малыш... Это тяжелое прощание, народу много тебя провожали. Царствие тебе небесное Максимка, - написала Екатерина Кочкунова.
- Спи спокойно маленький ангелок, - написала Юлия Журавлева.