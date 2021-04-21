Дачные автобусы едут по вздыбленной дороге в СНТ у водозабора Бердска: В мае какого года отремонтируют?

Дачные автобусы в СНТ, находящиеся в черте Бердска, пустили, как и обещала власть, 17 апреля. Но пока транспорт на дачи в районе водозабора и у бердского кладбища ходят в сокращенном режиме, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина. Причина тому — низкий пассажиропоток из-за холодной погоды.
Как только потеплеет, автобусы муниципального ПАТП будут ходить по установленному графику. Кроме того, до конца апреля предполагают подлатать дорогу на водозабор. На майские праздники бердчане традиционно массово выезжают на дачи. Тем более, что в начале мая предстоят длинные выходные.
Именно качество дорожного покрытия весьма волнует горожан. Впервые выехав на дачи после зимы, они обнаружили дорогу в крайне разбитом состоянии.
- Хотелось бы узнать про ремонт дороги до водозабора. На сегодняшний день залатали дыры до Раздольного. А ведь всю дорогу в этом году привел в негодность сам водозабор. Возили щебенку на самосвалах. Весь асфальт вздыбился. Кто теперь будет восстанавливать эту дорогу? И виновных, как всегда, нет, - сокрушается читатель, отправивший в редакцию возмущенное сообщение.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлую субботу, 17 апреля, дорожники приступили к ремонту асфальта на дачном пути. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, аварийный ямочный ремонт на особо разбитых участках дороги продолжат. Иначе небезопасно отправлять в рейс пассажирский транспорт.
- С ремонтом дороги на водозабор уже вышли, - констатировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
Но пока работы на дорожном полотне по пути к водозабору остановили.
Напомним, что дорога на водозабор каждую весну становится непроездной и каждый год ее ремонтируют.