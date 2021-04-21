Самые горячие заявления вице-губернатора Сергея Семка и мэра Бердска Евгения Шестернина на видео: Чиновники готовы свернуть горы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые горячие заявления вице-губернатора Сергея Семка и мэра Бердска Евгения Шестернина на видео: Чиновники готовы свернуть горы

5:35:374/21/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

Чиновники во время мероприятия наелись шпрот, эклеров и остались довольны. Вице-губернатор Новосибирской области назвал строительство нового водозабора "очередной вехой" истории. По словам мэра, город заслужил благодарность Новосибирска. В конце праздника многие пустились в пляс.

Мэр Евгений Шестернин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Сегодня, 21 апреля Бердск посетил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. С визитом в город он приехал неспроста. Поводом для встречи стало строительство нового водозабора и поздравление сотрудников администрации Бердска с днем местного самоуправления.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" мероприятие прошло в стиле 60-х. Чиновники наелись бутербродов, эклеров и остались довольны. После работники местного самоуправления получили благодарственные письма, послушали зажигательные песни, а мэр города Евгений Шестернин не удержался и даже пустился в пляс с юной дамой. На сцене выступали творческие коллективы. Почетный житель Бердска Раиса Христенко вручила молодому поколению летопись города с целью продолжения написанной истории старшим поколением.

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на мероприятии затронул злободневную проблему водозабора.

- Мы сегодня вместе с мэром Бердска были на водозаборе после его реконструкции. Это новая очередная веха о том, что сегодня, независимо от того насколько сработается наше Новосибирское водохранилище, водозабор будет работать. Работать он будет уже не в аварийном режиме как раньше, а в нормальном. Это не только для вас было сделано, но и для жителей, так называемого "нижнего брефа водохранилища", то есть для жителей новосибирского района и города Новосибирска. Теперь для них тоже будет меньше вероятностей затопления и подтопления,- произнес Сергей Семка.

Продолжил речь заместителя губернатора Новосибирской области мэр города Евгений Шестернин. Как заявил мэр, с Сергеем Семкой они обсуждали глобальные вопросы.

- То, что мы с нашим водозабором заслуживаем слова благодарности от Новосибирска - это точно Три проблемы мы поставили перед заместителем губернатора. На все три вопроса мы получили ответ. Я не буду говорить о каком-то денежном эквиваленте, поверьте мне, измеряется не в одну сотню рублей. Это говорит о том, что если мы все вместе: депутаты, общественники, администрация, правительство Новосибирской области будем так действовать, то мы можем "горы свернуть". Сегодняшний визит заместителя губернатора стал ярким примером того, что нас с вами услышали. Дай бог всем здоровья и творческих планов, которые мы продемонстрировали,- высказался Евгений Шестернин.

Отметим, что во время рабочей встречи Сергея Семки и главы города Евгения Шестернина на месте строительства водного объекта, стало известно, что на водозаборе Бердска введена вторая сифонная линия нового трубопровода в насосную станцию. Вода более двух недель поступает в город по новой трубе. Теперь у города появилась возможность забирать воду из водохранилища при низких отметках. Следующим этапом строительства станет появление нового «стакана» насосной станции.

В ходе мероприятия чиновники произнесли немало "пламенных речей". Впрочем, их вы можете прослушать и увидеть на видео.

Автор видео: Алина Бурова

Сотрудники администрации изрядно отплясывали
Почетный житель Бердска вручила летопись молодому поколению
Завершилось мероприятие проникновенной песней
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникводозабордень местного самоуправлениястроительство нового водозаборавизит вице-губернатора в бердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чиновники действительно способны "свернуть горы"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    СК завел уголовное дело об убийстве пропавшей 23 февраля Екатерины Плотниковой с афрокудрями и татуировкой розы на бедре
    5:33:43 4/21/2021
    СК завел уголовное дело об убийстве пропавшей 23 февраля Екатерины Плотниковой с афрокудрями и татуировкой розы на бедре
    В России создали систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин
    5:26:22 4/21/2021
    В России создали систему "Паутина" для обжалования штрафов и розыска машин
    БердскПолувековую конструкцию обновят: замгубернатора Сергей Сёмка проконтролировал ход строительства нового водозабора в Бердске
    5:22:09 4/21/2021
    Полувековую конструкцию обновят: замгубернатора Сергей Сёмка проконтролировал ход строительства нового водозабора в Бердске
    Когда сажать картофель в первой половине мая 2021 года
    5:20:21 4/21/2021
    Когда сажать картофель в первой половине мая 2021 года
    БердскНовое и точное расписание автобуса № 210: Какие остановки между Агролесом и Бердском
    5:14:49 4/21/2021
    Новое и точное расписание автобуса № 210: Какие остановки между Агролесом и Бердском
    Три новых выплаты на детей от Путина в 2021 году
    5:14:13 4/21/2021
    Три новых выплаты на детей от Путина в 2021 году
    СК решил, что Виталий Молчанов из Рыбинска насиловал и убивал двух дочерей сожительницы в состоянии невменяемости
    5:08:30 4/21/2021
    СК решил, что Виталий Молчанов из Рыбинска насиловал и убивал двух дочерей сожительницы в состоянии невменяемости
    Ежемесячную выплату в 6350 рублей будут получать все малоимущие беременные женщины России
    4:44:29 4/21/2021
    Ежемесячную выплату в 6350 рублей будут получать все малоимущие беременные женщины России
    Маленьких девочек заманили в притон преступники в Башкирии
    4:39:05 4/21/2021
    Маленьких девочек заманили в притон преступники в Башкирии
    Мужчина разозлился на продавца за отказ в продаже пива в долг и поджег ее дом с 2 детьми
    4:36:40 4/21/2021
    Мужчина разозлился на продавца за отказ в продаже пива в долг и поджег ее дом с 2 детьми