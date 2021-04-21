Самые горячие заявления вице-губернатора Сергея Семка и мэра Бердска Евгения Шестернина на видео: Чиновники готовы свернуть горы

Сегодня, 21 апреля Бердск посетил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. С визитом в город он приехал неспроста. Поводом для встречи стало строительство нового водозабора и поздравление сотрудников администрации Бердска с днем местного самоуправления.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" мероприятие прошло в стиле 60-х. Чиновники наелись бутербродов, эклеров и остались довольны. После работники местного самоуправления получили благодарственные письма, послушали зажигательные песни, а мэр города Евгений Шестернин не удержался и даже пустился в пляс с юной дамой. На сцене выступали творческие коллективы. Почетный житель Бердска Раиса Христенко вручила молодому поколению летопись города с целью продолжения написанной истории старшим поколением.
Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на мероприятии затронул злободневную проблему водозабора.
- Мы сегодня вместе с мэром Бердска были на водозаборе после его реконструкции. Это новая очередная веха о том, что сегодня, независимо от того насколько сработается наше Новосибирское водохранилище, водозабор будет работать. Работать он будет уже не в аварийном режиме как раньше, а в нормальном. Это не только для вас было сделано, но и для жителей, так называемого "нижнего брефа водохранилища", то есть для жителей новосибирского района и города Новосибирска. Теперь для них тоже будет меньше вероятностей затопления и подтопления,- произнес Сергей Семка.
Продолжил речь заместителя губернатора Новосибирской области мэр города Евгений Шестернин. Как заявил мэр, с Сергеем Семкой они обсуждали глобальные вопросы.
- То, что мы с нашим водозабором заслуживаем слова благодарности от Новосибирска - это точно Три проблемы мы поставили перед заместителем губернатора. На все три вопроса мы получили ответ. Я не буду говорить о каком-то денежном эквиваленте, поверьте мне, измеряется не в одну сотню рублей. Это говорит о том, что если мы все вместе: депутаты, общественники, администрация, правительство Новосибирской области будем так действовать, то мы можем "горы свернуть". Сегодняшний визит заместителя губернатора стал ярким примером того, что нас с вами услышали. Дай бог всем здоровья и творческих планов, которые мы продемонстрировали,- высказался Евгений Шестернин.
Отметим, что во время рабочей встречи Сергея Семки и главы города Евгения Шестернина на месте строительства водного объекта, стало известно, что на водозаборе Бердска введена вторая сифонная линия нового трубопровода в насосную станцию. Вода более двух недель поступает в город по новой трубе. Теперь у города появилась возможность забирать воду из водохранилища при низких отметках. Следующим этапом строительства станет появление нового «стакана» насосной станции.
В ходе мероприятия чиновники произнесли немало "пламенных речей". Впрочем, их вы можете прослушать и увидеть на видео.
Автор видео: Алина Бурова