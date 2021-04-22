Поручения Путина о выплатах на детей приказал незамедлительно исполнять премьер Мишустин

Президент РФ накануне выступил с посланием Федеральному собранию, где Владимир Путин назвал конкретные шаги по развития страны, экономики и социальной сферы. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, глава государства предложил меры для решения вопросов, которые затрагивают каждого гражданина.
Как заявил премьер 22 апреля на заседании правительства, выполнение положений послания – это безусловный ориентир работы правительства.
-Мы должны сделать все необходимое для реализации этих инициатив – совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями. Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу, - заявил Мишустин.
Он напомнил, что речь идет о новых мерах помощи семьям с детьми. Правительство должно подготовить целостную систему мер поддержки. Надо предусмотреть отдельные виды помощи для семей, в которых ребенка воспитывает только один родитель.
-Уже с 1 июля на детей от 8 до 16 лет из таких неполных семей будет назначаться специальная выплата – свыше 5,5 тыс. рублей. Кроме того, по поручению главы государства на всех школьников единовременно будет выделено по 10 тыс. рублей, в том числе и на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Нужно, чтобы их родители могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты, - констатировал премьер.
Кроме того, будет увеличен размер оплаты больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно. Теперь он не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% заработка. А будущие мамы, у которых есть финансовые трудности, если встанут на учёт в ранние сроки беременности, будут ежемесячно получать по 6350 рублей.
-Хочу обратить внимание на еще одно важное решение. В этом году по поручению президента родителям будет возвращаться половина стоимости путевки за детский отдых в летних лагерях, - напомнил Михаил Мишустин.
"Курьер. Среда. Бердск" подробно сообщал о новых инициативах Путина в отношении семей с детьми.