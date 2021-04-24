Разницу между выходными и нерабочими днями объяснил россиянам юрист
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Разницу между выходными и нерабочими днями объяснил россиянам юрист

6:12:314/24/2021Фото: Pixabay
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Оплата труда за праздничные и выходные дни фиксируется по другой ставке.

Как будет оплачиваться работа на майских каникулах пока непонятно


Президент России Владимир Путин объявил в стране десятидневные майские каникулы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". От формулировки, какими будут объявленные дни — выходными или нерабочими - зависит зарплата. Разницу между ними пояснила юрист центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова.

«Если это объявят выходными и работодатель заставляет выйти на работу, то здесь, согласно трудовому договору и ТК, есть ставка при необходимости выйти в выходные. То есть она удваивается или повышается, все зависит от работодателя», — объяснила Владимирова.

В Трудовом кодексе РФ прописана норма, по которой рассчитывается оплата для сотрудника, вышедшего на работу в выходной день. В этом случае, если работодатель заплатит по обычному тарифу, можно обратиться в суд и потребовать от него компенсации.

Оплата за праздничные и выходные дни фиксируется по другой ставке, пояснила юрист. Если дни объявлены нерабочими, то плата за выход на работу осуществляется на усмотрение работодателя, пишут 360.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент в своем указе объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими.

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выходныеоплатаработа
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