Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты

Президент в пятницу вечером подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он опубликован на сайте Кремля.
"В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - сказано в тексте документа.
Владимир Путин приказал органам власти всех уровней определить число чиновников, которым будет поручено обеспечивать работу в длинные выходные - с 1 по 10 мая включительно.
Как сказано в указе, он вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ходе встречи с главой государства 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила объявить выходными дни между днями Весны и труда и Победы. Она аргументировала это тем, что необходимо сократить количество поездок россиян на дачи - чтобы им не пришлось возвращаться для четырех рабочих дней. Тем самым снизить риск заражения коронавирусом. Путин согласился.
Позже спикер Совета федерации Валентина Матвиенко высказала идею сделать длинные выходные в начале мая постоянными - каждый год. Но она подчеркнула, что это предложение следует обсудить с россиянами.