Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты
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Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты

8:53:384/24/2021
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Это объясняется желанием сохранить тенденцию снижения числа заражений коронавирусом. Президент приказал чиновникам обеспечить в эти дни функционирование органов власти.

человек
Владимир Путин одобрил идею длинных майских выходных


Президент в пятницу вечером подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он опубликован на сайте Кремля.

"В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - сказано в тексте документа.

Владимир Путин приказал органам власти всех уровней определить число чиновников, которым будет поручено обеспечивать работу в длинные выходные - с 1 по 10 мая включительно.

Как сказано в указе, он вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ходе встречи с главой государства 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила объявить выходными дни между днями Весны и труда и Победы. Она аргументировала это тем, что необходимо сократить количество поездок россиян на дачи - чтобы им не пришлось возвращаться для четырех рабочих дней. Тем самым снизить риск заражения коронавирусом. Путин согласился.

Позже спикер Совета федерации Валентина Матвиенко высказала идею сделать длинные выходные в начале мая постоянными - каждый год. Но она подчеркнула, что это предложение следует обсудить с россиянами.

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Комментарий
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    Аноним, 24 апреля 2021 10:07:25
    Да надо отменить работу вообще. Выдавать талоны на баланду.
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