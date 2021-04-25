Скончался в больнице единственный выживший в страшном ДТП с пятью погибшими детьми в Новочеркасске

Накануне стало известно, что число жертв страшного ДТП в Новочеркасске, где погибли на месте 5 подростков, увеличилось до шести. В больнице скончался единственный выживший из всех, находившихся в иномарке. Он так и не вышел из комы. Как сообщают СМИ, пострадавшему сделали операцию на легком, но спасти 15-летнего мальчика не удалось.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" трагическая авария произошла ранним утром 18 апреля. Hyundai на большой скорости врезался в дерево. В машине находились шестеро - в возрасте 13-15 лет, в том числе две девочки. За рулем был 14-летний мальчик, угнавший автомобиль матери. Подростки отмечали его день рождения и решили покататься.
СК возбудил уголовное дело. Погибших похоронили 20 и 21 апреля. Скоро будут еще одни похороны. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 20 апреля в Новочеркасске был объявлен общегородской траур. В городе были приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.