Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт

В начале мая россиянам предстоит отдыхать на 4 дня больше. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин 23 апреля подписал указ, которым отдых на майские праздники в 2021 году будет непрерывным - с 1 по 10 мая включительно. Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением зарплаты.
Россияне спрашивают: как будут оплачиваться эти дни. На это вопрос "Российской газете" ответил судебный эксперт Юрий Капштык.
По его словам, при полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях.
"При использовании схемы оплаты "оклад+сдельно" работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает", - прокомментировал эксперт.
Между тем, многие выйдут на работу в нерабочие майские дни. В частности сотрудники непрерывных производств. Для таких дни с 4 по 7 мая будут обычными рабочими.
Но если работника привлекут к труду сверх обычного графика или расписания смен, то такой сверхнормативный труд должен быть оплачен в двойном размере, заявил эксперт.
Эта норма закреплена в ст. 153 Трудового кодекса РФ и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мнения россиян относительно длинных майских праздников разделились.