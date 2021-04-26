Победа мэрии Бердска над «могильными оградками»: Что должен сделать с ними подрядчик

Завершилось судебное разбирательство администрации Бердска с подрядчиком, который несколько лет назад устанавливал дорожное ограждение на ул. Красная Сибирь. Напомним, что кемеровская фирма, выигравшая аукцион, отказалась добровольно переделывать брак — красить металлический забор, которой заржавел до окончания гарантийного срока. Поэтому бердская мэрия обратилась с иском в суд и выиграла его, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
- Есть судебное решение. Сейчас работают судебные приставы по этому вопросу. Подрядчик обязан сделать гарантийный ремонт — покрасить дорожное ограждение, - прокомментировал 26 апреля Захаров, напомнив, что речь идет о скандаль известной компании «Стройтехснаб» из Кемерова.
По его словам, служба судебных приставов - «эффективно работающая организация, которая должна заставить недобросовестного подрядчика покрасить дорожное ограждение в Бердске. Более того, поскольку в 2020 году бердские дорожники сами покрасили забор на ул. Красная Сибирь, за что кемеровчане будут должны заплатить.
- Сейчас выдвигаем иск к этой организации о возмещении затрат. Будут еще и деньги платить. Если эффективно работающая организация сможет обязать, - отметил вице-мэр.
Дорожный суд
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» с фирмой «Стройтехснаб» город работал по ремонту дорог с 2013 года. А в 2014-м мэрия подала иск из-за многочисленных нарушений, выявленных после капремонта ул. Красноармейской. Кемеровскую компанию и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов тогда решил внести в список недобросовестных. Приступив к переделке брака кемеровские дорожники нарезали карты, хотя должны были за свой счет снять весь асфальт на дороге.
Аналогичным образом «Стройтехснаб» отремонтировал дорожное полотно на улицах Первомайской, Красная Сибирь и Суворова. Уже на следующий год асфальт начал разрушаться, чем были возмущены и автомобилисты, и чиновники.
- Эти дороги фирма «Стройтехснаб» ремонтировала в 2013 году и сделала брак. Эти дефекты наиболее ярко видны на улице Красная Сибирь. Новый асфальт и выкрашивается, - рассказывал Захаров.
Тогда мэрия добилась переделки бракованного асфальта. «Стройтехснаб» по решению арбитражного суда был вынужден приступить к работе — навырезал карт для ямочного ремонта.
Бессильная ФССП
Летом 2020 года безобразную работа кемеровской компании обсуждал губернатор Новосибирской области Андрей Травников с министрами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Глава региона приказал разыскать некачественно сделавших ремонт дороги в Бердске "персонажей" из Кузбасса. Но тогда судебные приставы расписались в своем бессилии - не нашли фирму на месте ее фактической регистрации.
Замминистра Сергей Ставицкий прошлым летом доложил губернатору: судебными приставами прекращено исполнительное производство по той причине, что не представляется возможным обнаружить ответчика – ООО ПК «Стройтехснаб». Организация не была ликвидирована, но ее не существует физически. Поэтому ФССП отказалась от дальнейшего делопроизводства.
Травников таким ответом остался не удовлетворен. В розыске находят физических лиц, тогда почему нельзя найти юридическое лицо? Следует подключать коллег из Кузбасса, налоговые органы, но довести дело до конца, потребовал губернатор.
Судя по всему, вмешательство региональной власти оказалось эффективным и недобросовестного подрядчика все-таки нашли. Осталось только заставить его выполнить работу — покрасить дорожное ограждение в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Травников раскритиковал ржавый забор вдоль дороги на Красной Сибири, когда приезжал принимать отремонтированную ул. Лунную.
Напомним, что согласно федеральному закону №44 о проведении аукциона на подрядные работы, побеждает компания, предложившая наименьшую цену. И, как оказалось, не всегда контракт достается добропорядочной и надежной фирме.
Тем временем, мэрия Бердска объявила аукцион по поиску подрядчика на установку нового дорожного ограждения в том числе на ул. Красная Сибирь. Торги состоятся 30 апреля 2021 года.