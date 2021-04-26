Майские праздники-2021: Можно ли отменить отпуск с 4 по 7 мая, разъяснили в Госдуме

Перенос отпускных дней с 4 по 7 мая на другие даты должен решаться между работником и работодателем в индивидуальном порядке. Так пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Минтруд разъяснял, что с 2020 года нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
По данным опросов, четверть россиян планировали отпуск с 4 по 7 мая, чтобы продлить майские праздники. По словам Нилова, часть россиян взяли отпуск на эти дни еще до указа президента.
"В целом право написать заявление о переносе отпуска, если есть уже подписанное заявление и оформленный отпуск, будет зависеть от позиции работодателя – позволит ли работодатель перенести отпуск или удовлетворит возврат заявления", – цитирует Нилова "Москва 24".
В случае же конфликта между работником и работодателем следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуры или суд.
"В случае если работодатель добровольно отпустил сотрудника, не оформляя это как отпуск, вообще ничего делать не нужно. Если работодатель дал отпуск за свой счет по просьбе работника, который написал заявление, или в счет отпуска, то нужно пересмотреть позицию. Здесь уже зависит от возможности, позиции работодателя и диалога между работником и работодателем", – пояснил парламентарий.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин подписал указ о продлении отдыха на майские праздники 23 апреля. Согласно документу, дни с 4 по 7 мая считаются нерабочими с сохранением заработка. В общей сложности россиянам предстоит отдыхать декаду - с 1 по 10 мая включительно.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала работодателям выплатить апрельскую зарплату до 1 мая, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".