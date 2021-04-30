Почему на замену ТГК-1 в Бердске придут четыре газовые котельные, ответил новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин

Модульные котельные, которые предполагается в будущем построить на территории, сегодня обслуживаемой ТГК-1, вероятнее всего будут газовыми. Из существующих вариантов это наиболее экономичный, безопасный и экологичный, сказал «Курьер. Среда. Бердск» директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин.
Напомним, ранее директор предприятия говорил, что администрация Бердска прорабатывает несколько сценариев теплоснабжения города после августа 2023 года, когда прекратит работу котельная ТГК-1. Наиболее вероятным он назвал строительство шести газовых котельных на территории города.
Ранее директор ТГК-1 Антон Блинов, в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск», напомнил, что помимо жителей города котельная обслуживает и промышленных потребителей, которым, помимо тепла, нужно поставлять и технический пар. А значит потребуется строительство котельной особой конструкции. Строительство новой инфраструктуры, способной заменить мощности котельной ТГК-1, он оценил в 500 млн руб.