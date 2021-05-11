Число жертв казанского стрелка в школе увеличилось до девяти

Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, число жертв казанской трагедии выросло.
"Мы потеряли семерых детей — это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя, и потеряли еще одну женщину-работника", — сообщили в пресс-службе главы региона.
Он уточнил, что 18 пострадавших учеников сейчас находятся в детской клинической больнице — "и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами".
"Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один — в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения", — добавил глава республики.
Президента Татарстана заявил, что пострадавшие получат поддержку в размере от 200 до 400 тыс. рублей, семьи погибших — по 1 млн рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19-летний студент казанского колледжа открыл стрельбу в гимназии №175. Ранее сообщалось о семерых жертвах и 20 пострадавших.
Дети спасались, прыгая из окон, в том числе третьего этажа: двое разбились насмерть, передает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.
Владимир Путин сразу после трагедии поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".