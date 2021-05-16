Подробности ДТП с подростком на скутере и Toyota Vista у ТЦ «Орбита» в Бердске стали известны. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности ДТП с подростком на скутере и Toyota Vista у ТЦ «Орбита» в Бердске стали известны. Смотрите видео

12:37:405/16/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пострадавший 17-летний мопедист не имеет прав управления. Иномарка, которой управлял трезвый водитель, при левом повороте должна была пропустить скутер.

На месте ДТП с пострадавших подростком на мопеде в Бердске

В субботу, 15 мая в Бердске пострадал подросток, управлявший скутером. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на перекрестке у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне около 20.00. Первоначально очевидцы сообщили, что молодой человек погиб — он лежал на проезжей части без движения. Оба транспортных средства, попавшие в ДТП у «Орбиты», разбиты.

Позже сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пострадавший несовершеннолетний жив. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Рассказали и о характере повреждений раненого: предварительно у него диагностировали травмы головы и колена, возможен разрыв внутренних органов из-за удара в живот. По информации полицейских, сидевшему за рулем мопеда 17 лет.

По предварительной информации, он врезался в старую Toyota Vista. Транспортные средства двигались навстречу друг другу. Почему произошло столкновение, почему подросток не тормозил на повороте, выяснят в ГИБДД.

Кроме того, стало известно, что у пострадавшего нет прав на вождение мопеда. Впрочем, Toyota Vista согласно ПДД должна была пропустить скутер. Но виновного в аварии могут назвать только после проверки, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 16 мая в полицейском ведомстве, авария у «Орбиты» произошло в 19.54. За рулем «Тойоты» находился водитель 1978 года рождения.

- Он, выезжая с прилегающей территории от ТЦ «Орбита» на ул. Лунную с левым поворотом в сторону Космической, совершил столкновение с мопедом под управлением молодого человека 2004 года рождения, - уточнила «Курьер. Среда. Бердск» референт отдела информации областного глава МВД Анастасия Ахметова.

По ее словам, мопедист доставлен в Бердскую горбольницу с травмами различной степени тяжести. Он жив.

- Установлено, что водитель мопеда был без водительского удостоверения. Водителя «Висты» проверили на состояние алкогольного опьянения. Он был трезв, - рассказал Ахметова.

Напомним, что неделю назад мотоциклист попал в ДТП на ул. Вокзальной. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", байк от удара отлетел на несколько метров и повис на дорожном ограждении.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мопедДТПаварияТЦ "Орбита"нет правпострадал подросток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого признают виновным?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПодробности ДТП с подростком на скутере и Toyota Vista у ТЦ «Орбита» в Бердске стали известны. Смотрите видео
    12:37:40 5/16/2021
    Подробности ДТП с подростком на скутере и Toyota Vista у ТЦ «Орбита» в Бердске стали известны. Смотрите видео
    На глазах мамы и бабушки раздавил автобус 4-летнюю девочку: Ребенок не выжил
    12:11:44 5/16/2021
    На глазах мамы и бабушки раздавил автобус 4-летнюю девочку: Ребенок не выжил
    Покупатели атаковали секс-шоп: Очередь собралась у магазина для взрослых в Новосибирске
    11:39:14 5/16/2021
    Покупатели атаковали секс-шоп: Очередь собралась у магазина для взрослых в Новосибирске
    Самый чудовищный насильник и людоед скончался во французской тюрьме: Он предпочитал девственниц
    11:16:06 5/16/2021
    Самый чудовищный насильник и людоед скончался во французской тюрьме: Он предпочитал девственниц
    Деньги на очистку реки Оби дал Новосибирской области Мишустин
    10:43:50 5/16/2021
    Деньги на очистку реки Оби дал Новосибирской области Мишустин
    Гороскоп на завтра, 17 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:29 5/16/2021
    Гороскоп на завтра, 17 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы
    9:42:45 5/16/2021
    Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы
    Модель и невеста миллиардера Елена Перминова из Бердска родила четвертого ребенка
    9:28:08 5/16/2021
    Модель и невеста миллиардера Елена Перминова из Бердска родила четвертого ребенка
    Календарь дачника на 16 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:17 5/16/2021
    Календарь дачника на 16 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса
    9:04:56 5/16/2021
    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса