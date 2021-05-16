Подробности ДТП с подростком на скутере и Toyota Vista у ТЦ «Орбита» в Бердске стали известны. Смотрите видео

В субботу, 15 мая в Бердске пострадал подросток, управлявший скутером. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на перекрестке у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне около 20.00. Первоначально очевидцы сообщили, что молодой человек погиб — он лежал на проезжей части без движения. Оба транспортных средства, попавшие в ДТП у «Орбиты», разбиты.
Позже сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пострадавший несовершеннолетний жив. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Рассказали и о характере повреждений раненого: предварительно у него диагностировали травмы головы и колена, возможен разрыв внутренних органов из-за удара в живот. По информации полицейских, сидевшему за рулем мопеда 17 лет.
По предварительной информации, он врезался в старую Toyota Vista. Транспортные средства двигались навстречу друг другу. Почему произошло столкновение, почему подросток не тормозил на повороте, выяснят в ГИБДД.
Кроме того, стало известно, что у пострадавшего нет прав на вождение мопеда. Впрочем, Toyota Vista согласно ПДД должна была пропустить скутер. Но виновного в аварии могут назвать только после проверки, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 16 мая в полицейском ведомстве, авария у «Орбиты» произошло в 19.54. За рулем «Тойоты» находился водитель 1978 года рождения.
- Он, выезжая с прилегающей территории от ТЦ «Орбита» на ул. Лунную с левым поворотом в сторону Космической, совершил столкновение с мопедом под управлением молодого человека 2004 года рождения, - уточнила «Курьер. Среда. Бердск» референт отдела информации областного глава МВД Анастасия Ахметова.
По ее словам, мопедист доставлен в Бердскую горбольницу с травмами различной степени тяжести. Он жив.
- Установлено, что водитель мопеда был без водительского удостоверения. Водителя «Висты» проверили на состояние алкогольного опьянения. Он был трезв, - рассказал Ахметова.
Напомним, что неделю назад мотоциклист попал в ДТП на ул. Вокзальной. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", байк от удара отлетел на несколько метров и повис на дорожном ограждении.