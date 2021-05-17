Стало известно о состоянии здоровья ребенка на скутере из школы №5 Бердска. Его сбил водитель Toyota Vista у ТЦ «Орбита»
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Стало известно о состоянии здоровья ребенка на скутере из школы №5 Бердска. Его сбил водитель Toyota Vista у ТЦ «Орбита»

3:28:125/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"43-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео», выезжал с прилегающей территории на ул. Лунная с левым поворотом в сторону ул. Космическая у ТЦ «Орбита» произвёл столкновение с мопедом «Ямаха», под управлением 17-летнего водителя, не имеющего прав", - рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП произошло 15 мая
ДТП произошло 15 мая

ГИББ по Новосибирской области раскрыло детали ДТП с 17-летним водителем мопеда в Бердска. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Вечером 15 мая в Бердске сбили мотоциклиста. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло на перекрестке у ТЦ "Орбита" в Микрорайоне около 20 00. Очевидцы сообщили, что насмерть сбили мопедиста.

Позже сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пострадавший несовершеннолетний жив. Машина скорой помощи увезла его в больницу. Рассказали и о характере повреждений раненого: предварительно у него диагностировали травмы головы и колена, возможен разрыв внутренних органов из-за удара в живот.

- 43-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео», выезжал с прилегающей территории на ул. Лунная с левым поворотом в сторону ул. Космическая у ТЦ «Орбита» произвёл столкновение с мопедом «Ямаха», под управлением 17-летнего водителя, не имеющего прав. Пострадавший в ДТП мопедист – ученик школы №5. Он двигался по ул. Лунная со стороны ул. Космическая в сторону ул. Звездная, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в ведомстве сегодня, 17 мая.

О случившемся сразу же сообщили матери ребенка. Уже известно. что водитель за рулем иномарки был трезв. Кроме того, его водительский стаж составляет 16 лет.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие совершению данного дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о необходимости строго соблюдать скоростной режим движения, боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, а также правила маневрирования и движения на территории жилых комплексов и дворов для обеспечения безопасности дорожного движения.

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