Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректTop Games Online for Freeyandex.com 18+Скрыть объявлениеКупить квартиру во Франции легкоnewsisworld.com Скрыть объявлениеИмпульс молодости - Тренинг А.Ушкова!solnushkov.ru 16+Скрыть объявлениеКвартира на Кипре в рассрочку 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии

8:51:005/17/2021Фото: Скриншот
0

Личности погибших устанавливаются. Имеются сведения об одном из потерпевших — это Бархутдинов, 1987 года рождения, зарегистрированный в Пермском крае. Дело возбуждено по двум статьям.

Следователи работают на месте тройного убийства

В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям, сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 17 мая в сквере им. Джавахарлала Неру в Екатеринбурге обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. При задержании подозреваемый в совершении данного преступления — 34-летний житель Туринского района — будучи вооруженным ножом, предпринял попытку посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Личности погибших мужчин в настоящее время устанавливаются. На данный момент имеются сведения об одном из потерпевших — это Бархутдинов, 1987 г.р., зарегистрированный в Пермском крае. Сам подозреваемый доставлен в больницу для оказания ему необходимой помощи в связи с полученным ранением, характер которого в настоящее время также уточняется. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пока он находится в бессознательном состоянии, поэтому допросить его не представляется возможным.

На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального отдела СКР, следователей-криминалистов регионального следственного управления. В ходе осмотра места происшествия применена криминалистическая техника для обнаружения вещественных доказательств. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших граждан.

Нападавшим оказался некий Кукушкин, житель села Ерзовское Туринского района.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ранениетройное убийствокриминалистс ножом на полицейского
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чего не поделили?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии
    8:51:00 5/17/2021
    Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии
    Как вырастить хороший урожай томатов? Высадка рассады, секреты ухода и пикировка
    8:40:22 5/17/2021
    Как вырастить хороший урожай томатов? Высадка рассады, секреты ухода и пикировка
    Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте
    8:15:57 5/17/2021
    Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте
    Зарезавший троих в Екатеринбурге мужчина лежит в больнице без сознания
    7:58:31 5/17/2021
    Зарезавший троих в Екатеринбурге мужчина лежит в больнице без сознания
    Доллар упадет до 60 рублей, прогнозирует эксперт
    7:56:31 5/17/2021
    Доллар упадет до 60 рублей, прогнозирует эксперт
    За видео с коровами обидевшийся пенсионер обещал убить соседей и школьников в Новосибирской области
    7:56:10 5/17/2021
    За видео с коровами обидевшийся пенсионер обещал убить соседей и школьников в Новосибирской области
    32-летняя женщина совратила несовершеннолетнего и попала под статью
    7:53:08 5/17/2021
    32-летняя женщина совратила несовершеннолетнего и попала под статью
    Бердск10-летняя разница в возрасте между мужем и женой- нормально ли это: комментарий психолога
    7:30:08 5/17/2021
    10-летняя разница в возрасте между мужем и женой- нормально ли это: комментарий психолога
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021
    7:20:15 5/17/2021
    Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021
    Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым
    7:17:49 5/17/2021
    Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым