Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии

В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям, сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 17 мая в сквере им. Джавахарлала Неру в Екатеринбурге обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. При задержании подозреваемый в совершении данного преступления — 34-летний житель Туринского района — будучи вооруженным ножом, предпринял попытку посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
По данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Личности погибших мужчин в настоящее время устанавливаются. На данный момент имеются сведения об одном из потерпевших — это Бархутдинов, 1987 г.р., зарегистрированный в Пермском крае. Сам подозреваемый доставлен в больницу для оказания ему необходимой помощи в связи с полученным ранением, характер которого в настоящее время также уточняется. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пока он находится в бессознательном состоянии, поэтому допросить его не представляется возможным.
На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального отдела СКР, следователей-криминалистов регионального следственного управления. В ходе осмотра места происшествия применена криминалистическая техника для обнаружения вещественных доказательств. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших граждан.
Нападавшим оказался некий Кукушкин, житель села Ерзовское Туринского района.