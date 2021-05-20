Две сильные магнитные бури до и после полуночи 20 мая 2021: Как метеопату стать метеосвободным человеком
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Две сильные магнитные бури до и после полуночи 20 мая 2021: Как метеопату стать метеосвободным человеком

5:37:535/20/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay. com
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"Давление измеряю - повышается скачками. Давит в области сердца и дышать сложно. Делаю упражнения дыхательной гимнастики. Мечтаю об отдыхе, мечты спасают", - пишет Татьяна Константиновна.

20 мая 2021 года магнитосфера Земли будет сильно возбуждена утром и поздним вечером
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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20 мая 2021 года магнитосфера Земли находится под воздействием порывов солнечного ветра. Солнечная активность в мае находится на достаточно высоком уровне, можно вспомнить самую мощную вспышку за последние годы, произошедшую 12 мая и оказавшую сильное влияние на электрические характеристики магнитного поля Земли.

Итак, 20 мая, в четверг, в магнитосфере нашей планеты произойдет два сильных всплеска колебаний магнитного поля: с полуночи до 9 часов утра и с 18 часов до полуночи.

Ранним утром метеопатам будет сложно проснуться бодрыми и веселыми - “качка” немного скорректирует состояние здоровья. Главное - не расслабляться и не падать духом. Примите контрастный душ, разотритесь полотенцем, облейте ноги прохладной водой, выполните несколько простых физических упражнений. Если вы гипертоник, то не пейте кофе и чай, выпейте свежей воды или травяной сбор, если гипотоник, то съешьте горький шоколад и выпейте чашку какао. Позитивный настрой и жизнеутверждающая музыка поможет с легкостью перенести утреннюю магнитную бурю. Хорошо помогает пение, стабилизируется дыхание и ткани организма обогащаются кислородом. Даже если не умеете, то можете открыть окно, проветрить комнату и спеть что-нибудь.

До 18 часов магнитосфера будет слегка возмущена, сила колебаний прогнозируется силой 2 балла. Скачки давления и сердечные боли возможны как проявление метеозависимости. Имейте в доступном месте все необходимые вам лекарства, чтобы своевременно купировать воздействие магнитной бури на организм.

В 18 часов 20 мая произойдет резкое усиление хаотических колебаний силовых показателей магнитного поля. Вечером метеозависимым людям, детям, беременным женщинам, пожилым людям грозит головная боль, головокружения, скачки давления. Сила колебаний магнитного поля ожидается от 3 до 5 баллов. Основной удар прогнозируется согласно наблюдениям в районе 21 часа. Если есть возможность, то метеопатам лучше не садится за руль в эти часы. Соблюдайте осторожность и будьте очень аккуратны, во время магнитной бури значительно замедляются реакция организма и ослабевает скорость принятия решений. Постарайтесь погулять перед сном, проветрите помещение, не переедайте на ночь, ложитесь спать пораньше. Поддержите своих детей, поговорите с ними, поиграйте в спокойные игры, посмотрите с ними фильм. Постарайтесь не ругаться и не выяснять отношения. В период магнитных бурь просто неосторожное слово может вызвать катастрофу.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Олег Иванович, 52 года:
- Всё кажется неправильным - даже стакан не так стоит, психую по любому поводу, всё раздражает. Повышается давление. Стараюсь сдерживать себя. Надо бы заняться йогой.
Светлана Васильевна, 49 лет:
- Очень сильно подскакивает давление, начинаю переживать и думать о всяких кошмарах и ужасах. Настроение никакое, полная апатия.
Татьяна Константиновна, 58 лет:
- Давление измеряю - повышается скачками. Давит в области сердца и дышать сложно. Делаю упражнения дыхательной гимнастики. Мечтаю об отдыхе, мечты спасают.

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магнитная буряметеопатыгеомагнитный шторм
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