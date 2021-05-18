Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума

- Депутаты совместно с Правительством оперативно работают над выполнением Послания Президента. Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время, — сказал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
18 мая приняты первые поправки, направленные на поддержку семьи.
Законопроектом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50 % от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.
Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.
Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.
Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.
Еще один пункт — пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком до восьми лет. В случае принятия поправок в третьем чтении, с 1 сентября 2021 года оно будет выплачиваться в размере 100 % среднего заработка.