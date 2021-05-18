Рак определят за 10 дней бесплатно в в новом онкоцентре новосибирского Акдемгородка
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Рак определят за 10 дней бесплатно в в новом онкоцентре новосибирского Акдемгородка

7:07:285/18/2021Фото: Правительство Новосибирской области
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По полису ОМС в первом в регионе частно-государственном центре лечат и обследуют жителей. С марта обследовались более 250 человек, у 20% были обнаружены злокачественные новообразования.

За 10 дней обследований в онкоцентре поставят точный диагноз
Сюжет: Онкология
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Центры амбулаторной онкологической помощи, которые открываются по всей России, помогают сократить до минимума срок определения онкологии и постановки точного диагноза.

Семь подобных центров уже открыты в Новосибирской области. Всего в рамках проекта «Здравоохранение» до 2024 года запланировано создание 16 ЦАОПов. На базе частной клиники в Центре новых медтехнологий (ЦНМТ) открыт 17 дополнительный центр. Первый в регионе государственно-частный центр амбулаторной онкопомощи открыли в Академгородке. Врачи частного медцентра обследуют и лечат по системе ОМС.

Оснащен частный ЦАОП по последнему слову техники — есть цифровой маммограф, компьютерный томограф, кабинет УЗИ, все для эндоскопических исследований, также имеется современная лаборатория. После того, как в местной поликлинике врач решит, что пациенту необходима консультация в ЦАОПе, ему дают направление и записывают на прием, что очень удобно.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о полуторагодовалой подготовке проекта: «Наши партнеры привели в соответствие со стандартами свои помещения, оборудование, получили лицензию, мы их вписали в нашу маршрутизацию, которая позволяет жителям Советского и Первомайского районов из государственных поликлиник при подозрении на онкологическое заболевание получать сюда направление и в рамках ОМС абсолютно бесплатно проходить всю необходимую диагностику».

В случае, если диагноз подтверждается, пациента отправят на консилиум в онкодиспансер.

С марта в центре обследовались более 250 человек, у 20% были обнаружены злокачественные новообразования. Срок постановки диагноза занимает не больше 10 дней, сообщают в правительстве Новосибирской области.

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лечениесрокионкология. диагноз
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