Скромные доходы показал за 2020 год спикер горсовета и брат крупнейшего бизнесмена Бердска Владимир Голубев
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Скромные доходы показал за 2020 год спикер горсовета и брат крупнейшего бизнесмена Бердска Владимир Голубев

11:01:295/19/2021,Анастасия Солодкова
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В прошлом году он продемонстрировал 550 тыс. рублей, а в 2019-м почти в два раза меньше. Впрочем, председателем депутатского корпуса он является лишь пять месяцев. Его зарплата за год должна составить порядка 1,5 млн.

Владимир Голубев в сентябре 2020 года возглавил депутатский корпус Бердска. Фото "Курьер. Среда. Бердск"

По итогам декларационной компании публикуются сведения о доходах чиновников и депутатов разных уровней. «Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал, каков доход мэра Бердска и его заместителей а также представителей бердского депутатского корпуса за 2020 год.

Напомним, что наибольший доход среди депутатов Бердска получил бизнесмен Мкртыч Овсепян. За 2020 год он задекларировал доход в размере 25 млн рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то доходы выросли у Овсепяна в 16,6 раза. Увеличилась сумма и у его супруги почти до 11 млн рублей (в 2019-м она показывал доход в 1,4 млн). При этом оба владеют недвижимостью в России и Армении.

На этом фоне доходы спикера бердского горсовета Владимира Голубева выглядят очень скромными. Согласно официальной декларации, его доход составил 550 тыс. рублей. Председатель депутатского корпуса ездит на «Мазде 5» 2006 года выпуска, имеет половину доли в 77-метровом доме и часть земельного участка площадью 1010 кв. метров. Судя по декларации, второй половиной недвижимости владеет супруга Голубева. Кроме того, у нее в собственности тоже «Мазда 5» 2011 года выпуска, а ее годовой доход составил 273 тыс. рублей.

Напомним, что по должности Голубев является единственным из депутатов, кто получает зарплату из бюджета. Впрочем, он приступил к обязанностям председателя горсовета только в сентябре 2020 года, когда его предшественник Валерий Бадьин избрался в заксобрание Новосибирской области. Но в 2019 году Бадьин, будучи спикером горсовета) задекларировал 1 511 894 рубля, а Голубев — 240 000 (супруга 433 640 рублей).

Напомним, что нынешний руководитель депутатского корпуса Бердска является родным братом крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева, который имеет основной интерес в строительном бизнесе. И не только.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», руководитель представительной власти Искитима Юрий Мартынов показал за 2020 год доход в размере 1 326 492 рубля (зарплата порядка 110 000 рублей в месяц). Возможно, официальные доходы его бердского коллеги тоже вырастут по итогам 2021 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обнародование декларации о доходах является обязательным для народных избранников. Отказ демонстрировать имущество и доходы - это повод для сложения полномочий, как это произошло в 2016 году с депутатом Алексеем (Николаевичем) Осиным. Его лишили депутатского мандата.

Информацию, указанную в декларациях, обязательно проверяет специальный уполномоченный орган в правительстве Новосибирской области.

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депутатдекларацииспикер горсоветагодовой доход
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