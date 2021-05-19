Чиновники мэрии Бердска не отличаются богатством: Зарплаты у многих на уровне средних
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Чиновники мэрии Бердска не отличаются богатством: Зарплаты у многих на уровне средних

5:44:205/19/2021,Анастасия Солодкова
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Миллионные доходы за 2020 год показали только мэр, его заместители и те, кто продал квартиры или автомобили.

Муниципальные служащие в администрации Бердска не отличаются большими доходами. Фото "Курьер. Среда. Бердск"

Судя по обнародованным доходам, бердские чиновники в основном живут скромно. Наибольшие суммы за 2020 год, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задекларировали глава города Евгений Шестернин и его заместители Жанна Шурова и Владимир Захаров. Мэр Бердска согласно официальной декларации в 2020 году получил доход в размере 2,5 млн рублей. Благосостояние Шестернина увеличилось за год на 700 тыс. рублей.

Вице-мэр Жанна Шурова в 2020 году задекларировала доход в размере 2 279 882,01 (в 2019-м было 1 716 805,06 рубля и на одну машину больше). У второго замглавы Бердска Владимира Захарова в 2020 году доходы тоже выросли — с 1,5 млн в 2019 году до 1,8 млн рублей в 2020-м.

Наибольший доход в бердской администрации за 2020 год обнародовала Елена Данилова, начальник отдела документационного обеспечения и контроля — 4,8 млн рублей. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», она продала квартиру в Изумрудном городке. В списке ее имущества осталась только одна жилплощадь.

Начальник юротдела Марина Бортникова продемонстрировала 2,9 млн рублей, но указано, что доход получен от продажи квартиры и кредита. Остальные чиновники, кроме тех, кто указал продажу квартиры и покупку новой, имеют очень скромные доходы. Вероятнее всего, живут только на зарплату муниципального служащего. Заместители начальников отделов мэрии показали доход от 468 до 696 тыс. рублей.

Больше 1 млн рублей задеклалировали доход консультант планово-экономического отдела управления экономического развития Ульяна Апарина и начальник управления экономразвития Юлия Бадрина. Другие консультанты — от 398 и 584 тыс. рублей, главные и ведущие специалисты — 349-375 тыс. рублей за год. Если поделить на зарплату, то получается от 28 до 48 тыс. рублей.

Начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений, мобилизационной работе и внутренней безопасности Евгений Глушков — 930 тыс.
Дмитрий Есиков, начальник управления градостроительства — 579 тыс. рублей.
Наталья Жилина, консультант отдела опеки и попечительства — 2,7 млн.
Татьяна Золотухина, начальник отдела энергетики и ЖКХ — 676 тыс.
Наталья Крестьянова, начальник отдела по жилищным вопросам — 914 тыс. рублей.
Наталья Леонидова, начальник отдела опеки и попечительства — 4,3 млн рублей (доход, полученный от продажи квартиры, собственные накопления).
Сергей Мавринский, главный специалист по мобилизационной работе — 1,2 млн рублей.
Надежда Нятина, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства — 762 тыс. рублей.
Евгения Павловская, замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства — 1,8 млн (доход, полученный от продажи квартиры, кредитные средства).
Анна Полещук, замначальника управления делами - 801 тыс. рублей.
Татьяна Фролова, замначальника управления делами — 1 млн рублей.
Анна Чекмазова, управляющий делами — 864 тыс. рублей.
Дмитрий Шинкевич, начальник управления земельных отношений — 867 тыс. рублей.

Выше, чем у муниципальных служащих, годовые доходы показали руководители муниципальных учреждений Бердска. Подробности об этом — в ближайшее время.

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