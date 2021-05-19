Летающие фантики и горы черных мешков с мусором власть пообещала убрать с кладбища Бердска до 1 июня 2021
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Летающие фантики и горы черных мешков с мусором власть пообещала убрать с кладбища Бердска до 1 июня 2021

11:18:425/19/2021,Дмитрий Парыгин
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"Мы работаем теми ресурсами, которые есть. Поэтому приходится немножко напрягаться в плане выполнения работ в этом направлении", - сказал директор управления ЖКХ Максим Совбанов.

Горы мусорных пакетов не убрали на Радоницу-2021
Горы мусорных пакетов не убрали на Радоницу-2021. Фото: Курьер. Среда. Бердск
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Отвечая на вопросы о благоустройстве Бердска, директор управления ЖКХ горадминистрации Максим Совбанов не обошёл стороной и тему мусора на кладбище.

Произведена ли уборка мусора на городском кладбище? По какой причине к Радонице мусор не был вывезен, график проведения уборки — так звучал один из поставленных вопросов.

— На кладбище вывоз мусора ведётся постоянно, — ответил Максим Флюрович. — Мы работаем теми ресурсами, которые есть. Поэтому приходится немножко напрягаться в плане выполнения работ в этом направлении.

Так же он затронул тему пустыря рядом с городским кладбищем — сегодня он усыпан мелким мусором, таким как пакеты и фантики.
— Пустырь рядом с кладбищем у нас является снегоотвалом в зимнее время, и все эти фантики, мусор — это следствие наших недобросовестных клиентов, которые вывозят вместе со снегом мусор и всё подряд. Нам деваться некуда, поэтому мы, всё-таки коль отвечаем за эту территорию, запланировали уборку пустыря и прилегающих обочин до июня 2021 года, — прокомментировал ситуацию Совбанов.

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мусоркладбищеЖКХ.пустырь рядом с кладбищем
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От редакции

Кто виноват, что ЖКХ не хватает ресурсов на уборку - администрация или те, кто мусорят?

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