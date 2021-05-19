Летающие фантики и горы черных мешков с мусором власть пообещала убрать с кладбища Бердска до 1 июня 2021

Отвечая на вопросы о благоустройстве Бердска, директор управления ЖКХ горадминистрации Максим Совбанов не обошёл стороной и тему мусора на кладбище.
Произведена ли уборка мусора на городском кладбище? По какой причине к Радонице мусор не был вывезен, график проведения уборки — так звучал один из поставленных вопросов.
— На кладбище вывоз мусора ведётся постоянно, — ответил Максим Флюрович. — Мы работаем теми ресурсами, которые есть. Поэтому приходится немножко напрягаться в плане выполнения работ в этом направлении.
Так же он затронул тему пустыря рядом с городским кладбищем — сегодня он усыпан мелким мусором, таким как пакеты и фантики.
— Пустырь рядом с кладбищем у нас является снегоотвалом в зимнее время, и все эти фантики, мусор — это следствие наших недобросовестных клиентов, которые вывозят вместе со снегом мусор и всё подряд. Нам деваться некуда, поэтому мы, всё-таки коль отвечаем за эту территорию, запланировали уборку пустыря и прилегающих обочин до июня 2021 года, — прокомментировал ситуацию Совбанов.