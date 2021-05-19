Клещи покусали 90 человек в Бердске: В городе обработали 14 участков с растительностью

В 2020 году в Новосибирской области 0,26% проверенных в лаборатории клещей оказались зараженными энцефалитом. В 2021 году этот показатель достиг 1,4% - в пять раз выше. Об этом 19 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Но отмечают сокращение числа клещей, переносящих боррелиоз: в прошлом году таких клещей было 62,8%, в 2021-м — 22%.
С начала эпидсезона, который начался в мае, в больницы после укусов клещей уже обратились 886 жителей региона. Чаще всего клещи кусают в Искитимском районе (148 случаев). На втором месте по числу обращений — Ленинский район Новосибирска (121 случай) и Бердск (90 случаев).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обработка территории города от клеща началась еще в апреле. Первыми под акарицидное вещество попали кладбище и парк Победы. Кроме того, определено 12 общественных зеленых мест в Бердске, которые тоже обработают от клеща дважды.