Клещи покусали 90 человек в Бердске: В городе обработали 14 участков с растительностью
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Клещи покусали 90 человек в Бердске: В городе обработали 14 участков с растительностью

10:37:485/19/2021
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Носителей энцефалита среди клещей в 2021 году в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом увеличилось в 5 раз.

В XX веке считалось, что в таежной и подтаежной зоне России (преимущественно в азиатской части) живет таежный клещ
В Новосибирской области в пять раз выросло число энцефалитных клещей

В 2020 году в Новосибирской области 0,26% проверенных в лаборатории клещей оказались зараженными энцефалитом. В 2021 году этот показатель достиг 1,4% - в пять раз выше. Об этом 19 мая сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но отмечают сокращение числа клещей, переносящих боррелиоз: в прошлом году таких клещей было 62,8%, в 2021-м — 22%.

С начала эпидсезона, который начался в мае, в больницы после укусов клещей уже обратились 886 жителей региона. Чаще всего клещи кусают в Искитимском районе (148 случаев). На втором месте по числу обращений — Ленинский район Новосибирска (121 случай) и Бердск (90 случаев).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обработка территории города от клеща началась еще в апреле. Первыми под акарицидное вещество попали кладбище и парк Победы. Кроме того, определено 12 общественных зеленых мест в Бердске, которые тоже обработают от клеща дважды.

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