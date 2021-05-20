Коронавирус в Бердске: Данные на 20 мая 2021

Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске огласил новые данные о заражённых. Сообщается, что за сутки на 20 мая под медицинским наблюдением в Бердске находятся 69 бердчан. За последние сутки взято 128 тестов на коронавирус.
За все время пандемии выписались по выздоровлению 1 668 горожан. За последние 24 часа среди жителей Бердска выявили 2 новых зараженных. При этом всего в Бердске официально зарегистрировано 1732 случая инфицирования.
В школах Бердска на карантин по коронавирусу закрыт 1 класс. Среди воспитанников детских садов зараженных не нашлось. Новых больных учеников и педагогов также нет.