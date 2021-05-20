В реанимацию попал 61 сибиряк из-за коронавируса. Статистика зараженных на 20 мая 2021

Оперативный штаб по коронавирусу рассказал о новых зараженных за сутки на 20 мая. Так, за последние сутки в регионе выявлено 70 зараженных. А всего за пандемию коронавирусу в Новосибирской области выявлено 42 532 инфицированных, в том числе 2 630 детей. При этом излечились от болезни 38 640 сибиряков. За последние сутки выписались 69 пациентов.
Ушли из жизни еще три пациента: мужчина в возрасте 93 года и женщины в возрасте 72 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 832 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 301 пациент, в том числе 10 детей.
В реанимации находится 61 человек, а на ИВЛ – 8 пациентов.