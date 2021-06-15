Тяжелыми больными забиты госпитали: В Москве коронавирус достиг пика декабря 2020

В Москве зафиксирован ежедневный прирост зараженных коронавирусом на 80%, в связи с этим увеличилось число госпитализированных в Москве. Пациентов с тяжелой формой COVID-19 в московских больницах стало больше на 70%.
Сергей Собянин посетил коронавирусный стационар городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, где оценил ситуацию в реальном времени.
"Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой", — сказал мэр столицы.
По словам Собянина ситуация в Москве достигла пика, который был в декабре 2020 года, но он уверен, что стараниями властей и жителей столицы ситуация будет изменена в лучшую сторону.
Число койко-мест в Москве увеличено на 4 тысячи, теперь их стало 16 тысяч. Главврач больницы Валерий Вечорко рассказал, что за четыре месяца, когда ситуация с коронавирусом стала налаживаться, ежедневно принимали 22 тысячи пациентов, и это нормальное число для эффективной работы персонала, однако новый рост числа заразившихся вынудил снова перепрофилировать больницу.
"Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся", — добавил Вечорко.
Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы как можно меньше контактировать и не создавать условия для распространения инфекции.
"Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", — добавил чиновник.