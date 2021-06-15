Какие нарушения нашли на взорвавшейся АЗС в Новосибирске, ответил Ростехнадзор
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Какие нарушения нашли на взорвавшейся АЗС в Новосибирске, ответил Ростехнадзор

10:11:546/15/2021Фото: СКР
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Руководство заправки уклонялось от проверок, которые должны были проводиться по плану, и имело больше цистерн, чем по документам.

На сгоревшей заправке нашли нарушения

Представитель Ростехнадзора в Новосибирской области Андрей Виль сообщил, что газовая заправка, на которой вечером 14 июня произошел взрыв и крупный пожар, была оформлена как объект низшего класса опасности, хотя по факту уровень опасности заправки был выше.

«Заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии», — рассказал он в своем Telegram-канале

После проверки документации, по которой был оформлен опасный объект, на АГЗС была зарегистрирована лишь одна емкость под топливо с объемом 4,9 тонны, хотя на самом деле их было четыре и они все находились в эксплуатации.

По словам специалиста, занижение класса опасности является грубейшим нарушением, которое будет иметь серьезные правовые последствия для предприятия и должностных лиц.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  задержаны 57-летний директор станции и 37-летнеий инженер. По версии правоохранителей, они «не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа».

По последней информации, председатель СКР Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела, в котором фигурируют 35 пострадавших, в центральный аппарат Следственного комитета для максимальной объективности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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