Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты
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16.06
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Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты

8:30:166/16/2021Фото: pixabay.com
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Дети могут передавать вирус другим, независимо от того, заболеют ли они инфекцией SARS-CoV-2 или останутся бессимптомными.

Две вакцины против COVID-19 демонстрируют безопасность и сильный иммунитет на детской модели
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Группа ученых под руководством исследователей из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, Weill Cornell Medicine и NewYork-Presbyterian сообщила, что мРНК-вакцина Moderna и кандидатная вакцина на основе белка вызвали стойкие нейтрализующие ответы антител на SARS-CoV-2 в преддверии SARS-CoV-2.  Побочных эффектов не было.

Исследование, опубликованное 15 июня в журнале Science Immunology , предполагает, что вакцины для детей младшего возраста, вероятно, являются важными и безопасными инструментами для сдерживания пандемии, пишет  medicalxpress.com.

Соавторами статьи являются Кристина Де Пари, доктор философии, профессор микробиологии и иммунологии Медицинской школы UNC, и Салли Пермар, доктор медицины, доктор философии, заведующая кафедрой педиатрии Weill Cornell. Медицина. Соавторы - Каролина Гарридо, доктор философии из Университета Дьюка, и Алан Кертис, доктор философии, из Университета Калифорнии в Чапел-Хилл.

«Безопасные и эффективные вакцины для маленьких детей помогут ограничить распространение COVID-19, потому что мы знаем, что дети могут передавать вирус другим, независимо от того, заболеют ли они инфекцией SARS-CoV-2 или останутся бессимптомными», - сказал Пермар, педиатр. -главный в Нью-Йоркской пресвитерианской детской больнице Команский. «Более того, многие дети заболели и даже умерли от инфекции, и на многих других негативно повлияли меры, принятые для сдерживания распространения. Таким образом, маленькие дети заслуживают защиты от COVID».

Сильные нейтрализующие реакции антител, вызванные вакцинами у 16 ​​детенышей макак-резус, сохранялись в течение 22 недель, и в этом году исследователи проводят контрольные исследования, чтобы лучше понять потенциальную длительную защиту вакцин.

«Уровень сильнодействующих антител, который мы наблюдали, был сопоставим с тем, который наблюдался у взрослых макак, даже несмотря на то, что дозы составляли 30 микрограммов вместо 100 микрограмм для взрослых», - сказал Де Пари, член Детского научно-исследовательского института UNC и Институт глобального здоровья и инфекционных болезней UNC. «С вакциной Moderna мы также наблюдали специфические сильные Т-клеточные реакции, которые, как мы знаем, важны для ограничения тяжести заболевания».

Чтобы оценить вакцинацию младенцев против SARS-CoV-2, исследователи иммунизировали две группы из 8 детенышей макак-резус в возрасте 2,2 месяца и 4 недели спустя в Калифорнийском национальном исследовательском центре приматов. Каждое животное получало один из двух типов вакцины: доклиническую версию вакцины на основе мРНК Moderna или вакцину на основе белка, разработанную Исследовательским центром вакцин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национальных институтов здравоохранения, с адъювантом из 3M, который стимулирует клетки через toll-подобные рецепторы 7 и 8. Адъювант был приготовлен в виде эмульсии Институтом исследования инфекционных заболеваний (IDRI).

Вакцина с мРНК похожа на сообщение; он доставляет вашему телу инструкции по производству поверхностного белка вируса, белка шипа. Вакцина не проникает в ядро, не влияет на вашу ДНК и не сохраняется в организме. Вместо этого вакцина инструктирует клетки создавать спайковый белок, и наши иммунные клетки распознают его, вырабатывая антитела и другие иммунные ответы. Вакцина NIAID VRC - это сам спайковый белок, который иммунная система распознает таким же образом. Она похожа на вакцину на основе белка Новавакс, которая, как сообщается на этой неделе, является высокоэффективной и безопасной.

Обе вакцины вызвали большое количество нейтрализующих антител IgG против SARS-CoV-2 и спайк-белок-специфических Т-клеточных ответов -IL-17, IFN-g и TNF. Они называются иммунными ответами Т-хелпера 1.

Важно отметить, что вакцины не вызывали реакции Т-хелперов 2 типа, что может отрицательно сказаться на эффективности и безопасности вакцины у младенцев. Такие ответы могут противодействовать иммунному ответу против вируса. Таким образом, ответы Т-хелпера 2 препятствовали разработке вакцин для детей младшего возраста, в первую очередь против распространенного респираторно-синцитиального вируса (RSV).

«Мы были уверены, что проверили наличие в плазме крови всех макак свидетельств Т-хелперов 2, таких как IL4, чтобы убедиться, что ни одна вакцина не вызвала такой реакции», - сказал де Пари. «Нам нужно продолжать изучать это, но пока мы не видели никаких доказательств этого».

В настоящее время проводятся испытания вакцины у детей младшего возраста, за что выступает Американская академия педиатрии.

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Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
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пандемиякоронавирусCOVID-19 вакцина
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