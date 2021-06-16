Лучшим стоматологом 2021 года в Новосибирской области стала завотделением ЦГБ Бердска Алла Швеина

В Новосибирске подвели итоги регионального конкурса «Врач года». Победителей было несколько в разных номинациях. Так, например, лучшим врачом признан Алексей Молоков, заведующий травматологическим отделением городской больницы № 1. Приз зрительских симпатий получил Александр Цыганок. детский хирург Алексей Пилипенко, заведующий операционно-перевязочным блоком, врач нейрохирург детской клинической больницы № 1 Новосибирска стал абсолютным победителем.
Но не обошлось без врачей из Бердска. Так, лучшим стоматологом года стала Алла Швеина, заведующая стоматологическим отделением горбольницы Бердска, в номинации «Молодость. Новаторство. Талант» — акушер-гинеколог ЦГБ Татьяна Мороченец.
В социальных сетях десятки жителей Бердска оставляют свои поздравления и благодарности врачам-победителям.