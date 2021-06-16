Лучшим стоматологом 2021 года в Новосибирской области стала завотделением ЦГБ Бердска Алла Швеина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшим стоматологом 2021 года в Новосибирской области стала завотделением ЦГБ Бердска Алла Швеина

4:47:406/16/2021Фото: Свидетеля
0

А акушер-гинеколог горбольницы победила в номинации «Молодость. Новаторство. Талант».

Названы имена лучших
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Главврач Алла Дробинская назначила новым начмедом ЦГБ Бердска Рэма Волкова из Новосибирска

Главврач Алла Дробинская назначила новым начмедом ЦГБ Бердска Рэма Волкова из Новосибирска"Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фотоЕщё 159 новости

В Новосибирске подвели итоги регионального конкурса «Врач года». Победителей было несколько в разных номинациях. Так, например, лучшим врачом признан Алексей Молоков, заведующий травматологическим отделением городской больницы № 1. Приз зрительских симпатий получил Александр Цыганок. детский хирург Алексей Пилипенко, заведующий операционно-перевязочным блоком, врач нейрохирург детской клинической больницы № 1 Новосибирска стал абсолютным победителем.

Но не обошлось без врачей из Бердска. Так, лучшим стоматологом года стала Алла Швеина, заведующая стоматологическим отделением горбольницы Бердска, в номинации «Молодость. Новаторство. Талант» — акушер-гинеколог ЦГБ Татьяна Мороченец.

В социальных сетях десятки жителей Бердска оставляют свои поздравления и благодарности врачам-победителям.

Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Появились подробности нападения на российских туристов в Абхазии
Внук Елизаветы II развелся с женой
Он его уничтожил: американцы пришли в восторг от интервью Путина
конкурсстоматологпобедителибердская больница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем победителей!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВладельцы элитных коттеджей Бердска срывают пломбы и пользуются водичкой КБУ незаконно. Им объявлен ультиматум до 1 июля 2021
    4:43:50 6/16/2021
    Владельцы элитных коттеджей Бердска срывают пломбы и пользуются водичкой КБУ незаконно. Им объявлен ультиматум до 1 июля 2021
    Обязательную вакцинацию в Москве ввел мэр Сергей Собянин с 16 июня 2021
    4:37:44 6/16/2021
    Обязательную вакцинацию в Москве ввел мэр Сергей Собянин с 16 июня 2021
    БердскДва открытых бассейна открыл мэр Бердска Шестернин в санатории "Сибиряк": Чем порадует бердчан здравница
    4:35:57 6/16/2021
    Два открытых бассейна открыл мэр Бердска Шестернин в санатории "Сибиряк": Чем порадует бердчан здравница
    20 июня - День медицинского работника: как выразить признательность уважаемым врачам России
    4:20:52 6/16/2021
    20 июня - День медицинского работника: как выразить признательность уважаемым врачам России
    Владимир Путин вылетел в Женеву для встречи с президентом США
    4:15:13 6/16/2021
    Владимир Путин вылетел в Женеву для встречи с президентом США
    БердскКак сдавали ЕГЭ-2021 по обществознанию выпускники Бердска: все подробности о нарушениях и шпаргалках
    4:13:26 6/16/2021
    Как сдавали ЕГЭ-2021 по обществознанию выпускники Бердска: все подробности о нарушениях и шпаргалках
    Запретная клубничка: В России хотят сделать доступ к порносайтам через портал Госуслуг
    4:11:32 6/16/2021
    Запретная клубничка: В России хотят сделать доступ к порносайтам через портал Госуслуг
    БердскВ строительную организацию в Бердске требуются сотрудники
    3:54:00 6/16/2021
    В строительную организацию в Бердске требуются сотрудники
    Новых 99 зараженных коронавирусом за сутки на 16 июня 2021 нашли в Новосибирской области
    3:48:04 6/16/2021
    Новых 99 зараженных коронавирусом за сутки на 16 июня 2021 нашли в Новосибирской области
    В России хотят создать единую систему видеонаблюдения в городах
    3:46:19 6/16/2021
    В России хотят создать единую систему видеонаблюдения в городах