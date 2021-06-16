Подробности смертельного ДТП в Бердске: Погибший байкер ездил без прав, у него 18 нарушений скорости
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Подробности смертельного ДТП в Бердске: Погибший байкер ездил без прав, у него 18 нарушений скорости

6:22:046/16/2021
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Как сообщили в региональном главке МВД, течение года Иван Мельников неоднократно привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения.

В ГИБДД сообщили, что травмы, полученные мотоциклистом, привели к смерти
В ГИБДД сообщили, что травмы, полученные мотоциклистом, привели к смерти

Смертельное ДТП с мотоциклистом, произошедшее утром 16 июня в Бердске, прокомментировали в управлении МВД по Новосибирской области.

26-летний бердчанин на мотоцикле Ducati  двигался по улице Ленина Бердска со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Горького и при неустановленных обстоятельствах у дома №56 на Ленина не справился с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", байкер скончался на месте аварии.

"При проверке по базам данных ГИБДД установлено, что у погибшего отсутствует право управления мотоциклом. В течение года молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения. В автоматизированном режиме (комплексами фотофиксации) было выявлено 18 нарушений скоростного режима, совершенные исключительно на легковом автомобиле", - рассказали в полицейском ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации "Курьер. Среда. Бердск", разбился насмерть Иван Мельников, который жил в одной из многоэтажек на ул. К. Маркса. Мотоцикл зарегистрирован в Кузбассе, поэтому первоначально решили, что байкер - приезжий. Поэтому сначала его не могли опознать: бердские байкеры ничего о нем не слышали.

Смертельное ДТП произошло в 8.30 в среду возле "Старого универмага". Как сообщали очевидцы трагедии, мотоциклист попытался обогнать две машины, задел одну из них и врезался в столб. После сильного удара он отлетел на 100 метров к газону и скончался на месте.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", у погибшего остались супруга и 6-летний сын.

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