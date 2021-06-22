Без очереди пустили на рентген 22-летнюю Ксению с пометкой CITO после скандала в поликлинике №2 Бердска

Медики Бердска, ранее не пускавшие на рентген 22-летнюю бердчанку, сегодня, 22 июня пропустили ее в кабинет без очереди.
Что произошло?
Напомним, что вчера жительнице Бердска Ксении не удалось сделать рентген в ЦГБ Бердска на ул. Островского. На рентгенографию девушку отправил терапевт из поликлиники №2. В листе была указана пометка CITO, что значит "срочно". Отправившись в тот же день в кабинет рентгенолога, Ксения испытала шок. Дверь бердчанке не открывали.
- Когда открыли, оттуда появилась медсестра, которая сказала: "Время на осмотр грудной клетки закончено, принимаем только по переломам. Приходите завтра", - процитировала слова медсотрудника вчера, 21 июня Ксения.
По словам Ксении, медикам было абсолютно все равно срочное ли у нее направление или нет. Пациентка стучалась непосредственно и в рентген-кабинет, и к администратору.
Что известно сегодня?
Как выяснилось, сегодня Ксению приняли благополучно. В связи со срочностью проведения исследования легких, девушку пустили без очереди.
- Да, сегодня удалось пройти рентген,- подтвердила "Курьер. Среда. Бердск" Ксения 22 июня.
Опасность заражения
Отметим, что Ксения в силу профессии, часто контактирует с больными коронавирусом. По этой причине, бердчанке нужно было пройти рентген срочно.
- Я медсестра в "Инвитро" и постоянно работаю с ковидными больными. В моем случае, это опасно. Я коронавирусом в прошлый раз болела тем летом, а недавно проходила анализ на антитела - их не оказалось вообще, - рассказывала Ксения ранее.
Оценка "действий" медиков
Оценивая действия медсотрудников БЦГБ, Ксения выдвинула следующий вывод о их работе:
- Это неправильно. Я сама, как медик, не понимаю этого. Если ты не хочешь работать - не работай. Другие то люди при чем? Нужно по-человечески относится в любом случае,- выразила свое мнение бердчанка.
А что говорят в ЦГБ?
Один их сотрудников ЦГБ Бердска предпочел остаться анонимным. Медик разъяснил ситуацию почему в проведении исследования Ксении было вчера отказано.
В поликлинике №2 рентген-кабинет не работает из-за ремонта. На ул. Островского рентген-кабинет находиться на первом этаже и работает до 14:30. Доктор после этого времени сидит на втором этаже. Когда девушке нужно было сделать рентген сотрудников уже не было,- заявил медик.
Как быть тем, у кого подозрение на СOVID-19?
На вопрос отказа провести срочное исследование грудной клетки, медицинский сотрудник ответил, что срочность, срочности рознь. Определяет спешность проведения рентгена врач, когда смотрит направление. Если в направлении указан диагноз ОРВИ, то вопрос срочности отпадает.
- Девушка сегодня прошла исследование. Абсолютно чистые у нее легкие. Ей врач так и сказал:" Подойдите пожалуйста утром". Видимо, произошло недопонимание,- высказался медицинский сотрудник.
Будет ли когда-то устранено недопонимание пациентов и медиков в больницах - пока остается только догадываться. Выразить свою позицию гражданам, в том числе и о вопросах здравоохранения, можно будет 30 июня на прямой линии с Президентом России.