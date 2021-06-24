В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования

От коронавируса погиб 26-летний Артем Шишков — мастер тату и музыкант. Его мать утверждает, что причиной смерти ее сына стало неисправное оборудование, к которому подключили пациента.
2 июня после вызова «скорой» Артема увезли в городскую инфекционную больницу №1, ПЦР-тест показал заражение коронавирусом. У пациента были сопутствующие заболевания — гипертония и астма. Во время госпитализации мать предупредила медиков, что у сына могут быть проблемы с дыханием, но, по ее словам, ее не услышали.
5 июня Шишкову ввели препарат «Фрагмин» после которого началось удушье и кровохарканье.
«Я приехала в больницу, дежурная врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Артёму становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер, — рассказала Шишкова Тайге.инфо. — 5 июня ночью сын мне написал: „Мама, здесь никому ничего нахрен не надо, мне плохо, я задыхаюсь, харкаю кровью“. Я ему ответила: „Подгоняй медсестер, спасайся“. Им, говорит, плевать здесь на все. В четыре утра его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи твердили одно и то же: низкая сатурация, хронические заболевания, тяжелое состояние. Медсестра говорила, что ему прокапали антибиотик и парацетомол».
На третий день у пациента отказали почки и его ввели в искусственную кому, перевезли в клинику Мешалкина и подключили к ЭКМО. В течение 10 дней постепенно все внутренние внутренний органы перестали функционировать, а по словам матери погибшего, 18 июня ей завотделением кардиологии сказала, что причина ухудшения состояния ее сына — в аппарате ЭКМО, который неправильно работал.
Мать в отчаянии стала искать того, кто поможет ей спасти сына и обратилась к Андрею Травникову, который ее перенаправил к замминистра здравоохранения Елене Аксеновой. Та не нашла способа успокоить женщину, а наоборот, отчитала ее за информацию об аппарате и рекомендовала не предпринимать ничего, а только молиться. Медик, которая сказала про то, что аппарат не работал правильно, от своих слов отказалась и сразу ушла на больничный. 24 июня Артема не стало.
«У Артёма сердце, почки и все органы были здоровыми. Они его просто 12 дней убивали. Это халатность, хочется, чтобы другие люди так не умирали. В инфекционной больнице №1 даже аппарата КТ нет, когда процедуру провели в клинике Мешалкина, было уже 100% поражение легких», — заявила мать музыканта.
Мать Артема Шишкова подала заявление в полицию, пишет Тайга.инфо.