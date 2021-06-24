В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования
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В Новосибирске умер 26-летний Артем Шишков от коронавируса из-за сломанного оборудования

6:32:196/24/2021Фото: Flickr
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18 июня ей завотделением кардиологии сказала, что причина ухудшения состояния ее сына — в аппарате ЭКМО, который неправильно работал.

В Новосибирске умер Артем Шишков - тату-мастер и музыкант
Сюжет: Третья волна коронавируса
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От коронавируса погиб 26-летний Артем Шишков — мастер тату и музыкант. Его мать утверждает, что причиной смерти ее сына стало неисправное оборудование, к которому подключили пациента.

2 июня после вызова «скорой» Артема увезли в городскую инфекционную больницу №1, ПЦР-тест показал заражение коронавирусом. У пациента были сопутствующие заболевания — гипертония и астма. Во время госпитализации мать предупредила медиков, что у сына могут быть проблемы с дыханием, но, по ее словам, ее не услышали.

5 июня Шишкову ввели препарат «Фрагмин» после которого началось удушье и кровохарканье.

«Я приехала в больницу, дежурная врач сказала, что ему уже отменили этот препарат. Артёму становилось хуже и хуже, медики за четыре дня, что он там провел, не приняли никаких противоаллергических мер, — рассказала Шишкова Тайге.инфо. —  5 июня ночью сын мне написал: „Мама, здесь никому ничего нахрен не надо, мне плохо, я задыхаюсь, харкаю кровью“. Я ему ответила: „Подгоняй медсестер, спасайся“. Им, говорит, плевать здесь на все. В четыре утра его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Врачи твердили одно и то же: низкая сатурация, хронические заболевания, тяжелое состояние. Медсестра говорила, что ему прокапали антибиотик и парацетомол».

На третий день у пациента отказали почки и его ввели в искусственную кому, перевезли в клинику Мешалкина и подключили к ЭКМО. В течение 10 дней постепенно все внутренние внутренний органы перестали функционировать, а по словам матери погибшего, 18 июня ей завотделением кардиологии сказала, что причина ухудшения состояния ее сына — в аппарате ЭКМО, который неправильно работал.

Мать в отчаянии стала искать того, кто поможет ей спасти сына и обратилась к Андрею Травникову, который ее перенаправил к замминистра здравоохранения Елене Аксеновой. Та не нашла способа успокоить женщину, а наоборот, отчитала ее за информацию об аппарате и рекомендовала не предпринимать ничего, а только молиться. Медик, которая сказала про то, что аппарат не работал правильно, от своих слов отказалась и сразу ушла на больничный. 24 июня Артема не стало.

«У Артёма сердце, почки и все органы были здоровыми. Они его просто 12 дней убивали. Это халатность, хочется, чтобы другие люди так не умирали. В инфекционной больнице №1 даже аппарата КТ нет, когда процедуру провели в клинике Мешалкина, было уже 100% поражение легких», — заявила мать музыканта.

Мать Артема Шишкова подала заявление в полицию, пишет Тайга.инфо.

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