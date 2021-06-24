Умер художник из Искитима Александр Осокин
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Умер художник из Искитима Александр Осокин

8:25:216/24/2021Фото: Администрация Искитима
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Прощание с Александром Осокиным пройдет 25 июня с 13:00 до 14:00 по адресу: пос. Чернореченский, Советская, 6а, прощальный зал «Валькирия».

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В среду, 23 июня не стало Александра Павловича Осокина, ставшего частью истории города Искитима. Он стал автором герба города и внес большой вклад в развитие искусства в Новосибирской области.

«Много творческих и жизненных сил он отдал развитию и сохранению сферы изобразительного искусства нашего города и Новосибирской области в целом. Александр Павлович был директором Детской школы искусств с 1990 года по 2008 год. Создал оба герба города Искитима. Именно по эскизу Осокина был воздвигнут памятник «Жертвам техногенных катастроф» возле военкомата.  Александр Павлович был не только настоящим художником, представляя свои работы на традиционных выставках Искитимских художников в городском музее, но и талантливым поэтом — автором двух сборников стихов. Его поэтическое творчество было отражено во многих сборниках стихов Искитимских поэтов», - сообщают на сайте администрации Искитима.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким Александра Павловича.

Прощание с Александром Осокиным пройдет 25 июня с 13:00 до 14:00 по адресу: пос. Чернореченский, Советская, 6а, прощальный зал «Валькирия».

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