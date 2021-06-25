Главврач ЦГБ Алла Дробинская обещала ответить на вопросы о коронавирусе 25 июня в Бердске: Но не выходит на связь, заявили в мэрии
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Главврач ЦГБ Алла Дробинская обещала ответить на вопросы о коронавирусе 25 июня в Бердске: Но не выходит на связь, заявили в мэрии

10:09:476/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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25 июня пресс-центр мэрии организовал встречу журналистов с Аллой Николавеной. Но за 15 минут до встречи стало известно, что главврач горбольницы не выходит на связь. А вопросов накопилось к ней немало.

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Все СМИ Бердска ликовали, когда пресс-центр мэрии анонсировал пресс-подход с журналистами и главврачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской. Сообщалось, что встреча главврача с журналистами по видеоконференции состоится 25 июня в 10.00 утра на тему вакцинации против коронавируса. Однако за 15 минут до начала живого общения в пресс-центре сообщили, что Алла Николаевна "не выходит на связь", а пресс-подход переносится. Правда, пока неизвестно, когда Алла Дробинская ответит на вопросы журналистов. А их собралось немало.

Так, СМИ города поинтересовались, сколько всего смертей от коронавируса зафиксировано с начала пандемии среди жителей Бердска. Есть случаи повторного заражения вирусом после вакцинации, сколько коек существует в ковидном госпитале Бердска и на сколько они заполнены, сколько медиков уволились из ЦГБ Бердска за последний год и когда наконец-то откроется инфекционный стационар для маленьких бердчан.

Кроме того, всех жителей Бердска волнует, сколько ковидных бригад сегодня работает в Бердске, болеют ли медики коронавирусом, и почему в красной зоне поликлиники №1 столпотворением из пациентов с подозрением на коронавирус.

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