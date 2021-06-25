После 10 часов ожидания скорой помощи жители Бердска едут в короновирусный госпиталь на такси
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После 10 часов ожидания скорой помощи жители Бердска едут в короновирусный госпиталь на такси

1:17:196/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Родственники говорят, что в ковидном госпитале много людей, называют цифру 150 человек, хотя сообщалось, что согласно приказу Минздрава в Бердске работает госпиталь на 120 коек. На 106 тысячный город на 25 июня работают две кареты помощи.

Очереди из машин скорой помощи в ковидном госпитале в Бердске 25 июня нет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, в Бердске работает две машины скорой помощи, которые перевозят пациентов, заболевших коронавирусом и выезжают на вызова к больным с очень высокой температурой и признаками заболевания коронавирусом.

Сегодня, 25 июня, «Курьер. Среда. Бердск» побывал в ковидном госпитале на улице Попова, где раньше располагались отделения пульмонологии и наркологии.

Никакой очереди из машин скорой помощи нет. Водитель такси рассказал, что часто приезжает в этот район, такси вызывают отдыхающие пансионата «Лесная сказка», расположенного рядом. Очередей из машин скорой помощи водитель никогда не видел.
В приемном отделении — родственники, которые пришли узнать о состоянии своих родных. У девушки лежит в госпитале бабушка, с ней в палате женщины 54 и 74 года. По возрасту в госпитале лечатся люди старше 50 лет. Родственники говорят, что в ковидном госпитале много людей, называют цифру 150 человек, хотя сообщалось, что согласно приказу Минздрава в Бердске работает госпиталь на 120 коек.

Ожидает приема в ковидном госпитале пожилой мужчина. Он сидит на стуле в коридоре, рядом девушка, вероятно его дочь со снимками и медицинскими документами.
- Приехали сами на машине, не дождались скорой. У нас история с 5 утра, говорить нет сил, не могу,- устало отвечает бердчанка на вопрос, как попадают в больницу.
Девушки- медики на скорой помощи привезли кого-то-то в больницу. Спрашиваю, действительно тяжело люди болеют? Отвечают, что болезнь страшная, люди лежат очень тяжелые, особенно пожилые. На вопрос — самим не страшно работать тут? Ответили, что поставили прививку, страха нет, такая работа.

Дорога в ковидный госпиталь

Приемный покой ковидного госпиталя Бердска

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