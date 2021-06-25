После 10 часов ожидания скорой помощи жители Бердска едут в короновирусный госпиталь на такси

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, в Бердске работает две машины скорой помощи, которые перевозят пациентов, заболевших коронавирусом и выезжают на вызова к больным с очень высокой температурой и признаками заболевания коронавирусом.
Сегодня, 25 июня, «Курьер. Среда. Бердск» побывал в ковидном госпитале на улице Попова, где раньше располагались отделения пульмонологии и наркологии.
Никакой очереди из машин скорой помощи нет. Водитель такси рассказал, что часто приезжает в этот район, такси вызывают отдыхающие пансионата «Лесная сказка», расположенного рядом. Очередей из машин скорой помощи водитель никогда не видел.
В приемном отделении — родственники, которые пришли узнать о состоянии своих родных. У девушки лежит в госпитале бабушка, с ней в палате женщины 54 и 74 года. По возрасту в госпитале лечатся люди старше 50 лет. Родственники говорят, что в ковидном госпитале много людей, называют цифру 150 человек, хотя сообщалось, что согласно приказу Минздрава в Бердске работает госпиталь на 120 коек.
Ожидает приема в ковидном госпитале пожилой мужчина. Он сидит на стуле в коридоре, рядом девушка, вероятно его дочь со снимками и медицинскими документами.
- Приехали сами на машине, не дождались скорой. У нас история с 5 утра, говорить нет сил, не могу,- устало отвечает бердчанка на вопрос, как попадают в больницу.
Девушки- медики на скорой помощи привезли кого-то-то в больницу. Спрашиваю, действительно тяжело люди болеют? Отвечают, что болезнь страшная, люди лежат очень тяжелые, особенно пожилые. На вопрос — самим не страшно работать тут? Ответили, что поставили прививку, страха нет, такая работа.