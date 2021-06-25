Ковид перекинулся на молодежь
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Ковид перекинулся на молодежь

6:43:456/25/2021Фото: pixabay
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Если в первую и вторую волну заболевание было, в основном, у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то в третью резко увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет.

Сегодня в России есть 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов
Сегодня в России есть 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В России резко стали заболевать люди молодого возраста. О чем 25 июня заявил министр  Михаил Мурашко.

-По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%, - заявил он на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусном.

Сегодня в России есть 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов.

-Хочу отметить, что сегодня развернуто у нас в обществ сложности по стране 173 тысячи коек, то есть коек достаточное количество, мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов, - поделился он.  - Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в состоянии тяжелом, реанимационных коек достаточно, у нас задействовано менее 15% от общего ресурса коек с искусственной вентиляцией легких.

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