Ковид перекинулся на молодежь

В России резко стали заболевать люди молодого возраста. О чем 25 июня заявил министр Михаил Мурашко.
-По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 - это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет. Это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше, чем на 26%, - заявил он на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с коронавирусном.
Сегодня в России есть 173 тысячи коек для больных коронавирусом, это больше количества пациентов.
-Хочу отметить, что сегодня развернуто у нас в обществ сложности по стране 173 тысячи коек, то есть коек достаточное количество, мы фактически идем с опережением сегодня от количества поступающих пациентов, - поделился он. - Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в состоянии тяжелом, реанимационных коек достаточно, у нас задействовано менее 15% от общего ресурса коек с искусственной вентиляцией легких.