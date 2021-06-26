Новый антирекорд по коронавирусу в России: 21 665 зараженных за сутки на 26 июня
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Новый антирекорд по коронавирусу в России: 21 665 зараженных за сутки на 26 июня

3:46:426/26/2021Фото: pixabay
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За последние сутки подтверждено 619 смертей. Больше всего в Санкт-Петербурге - 107.

За весь период по России умерло 132 683 человека
За весь период по России умерло 132 683 человека
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 26 июня
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 079 (14,2%) без клинических проявлений, сообщил оперштаб. 

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%
3. Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,11%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 347 человек:

Москва    —    4260
Санкт-Петербург    —    2333
Московская область    —    1936
Воронежская область    —    235
Свердловская область    —    201
Самарская область    —    183
Архангельская область    —    181
Омская область    —    159
Республика Крым    —    157
Белгородская область    —    151
Владимирская область    —    151
Забайкальский край    —    148
Нижегородская область    —    143
Брянская область    —    135
Смоленская область    —    134
Пермский край    —    133
Челябинская область    —    125
Калининградская область    —    118
Республика Бурятия    —    116
Кировская область    —    114
Саратовская область    —    109
Новосибирская область    —    105
Тюменская область    —    103
Красноярский край    —    100
Ульяновская область    —    99
Кемеровская область    —    96
Ханты-Мансийский автономный округ    —    87
Липецкая область    —    86
Курская область    —    85
Тамбовская область    —    83
Хабаровский край    —    83
Ставропольский край    —    79
Ленинградская область    —    78
Республика Башкортостан    —    78
Оренбургская область    —    78
Республика Дагестан    —    77
Орловская область    —    73
Волгоградская область    —    73
Республика Хакасия    —    73
Республика Карелия    —    67
Томская область    —    66
Республика Саха (Якутия)    —    66
Рязанская область    —    65
Калужская область    —    61
Ивановская область    —    59
Тульская область    —    59
Краснодарский край    —    59
Республика Татарстан    —    58
Ярославская область    —    57
Иркутская область    —    55
Ростовская область    —    54
Республика Чувашия    —    53
Амурская область    —    52
Севастополь    —    51
Республика Коми    —    49
Тверская область    —    48
Приморский край    —    46
Астраханская область    —    44
Республика Мордовия    —    44
Новгородская область    —    42
Сахалинская область    —    42
Мурманская область    —    41
Удмуртская Республика    —    38
Курганская область    —    37
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    29
Вологодская область    —    28
Республика Марий Эл    —    27
Республика Тыва    —    21
Республика Калмыкия    —    20
Псковская область    —    19
Республика Алтай    —    17
Кабардино-Балкарская Республика    —    16
Пензенская область    —    16
Чеченская Республика    —    14
Костромская область    —    11
Республика Адыгея    —    10
Республика Ингушетия    —    8
Карачаево-Черкесская Республика    —    6
Магаданская область    —    6
Ненецкий автономный округ    —    5
Республика Северная Осетия - Алания    —    5
Камчатский край    —    5
Еврейская автономная область    —    5
Алтайский край    —    4
Чукотский автономный округ    —    4

За весь период выписано по выздоровлении по России  – 4 943 986.

За последние сутки подтверждено 619 смертей:

Санкт-Петербург    —    107
Москва    —    96
Нижегородская область    —    26
Республика Бурятия    —    23
Краснодарский край    —    21
Московская область    —    20
Свердловская область    —    17
Пензенская область    —    14
Иркутская область    —    14
Ленинградская область    —    12
Ростовская область    —    12
Брянская область    —    11
Саратовская область    —    10
Пермский край    —    9
Самарская область    —    9
Красноярский край    —    8
Волгоградская область    —    7
Ульяновская область    —    7
Воронежская область    —    6
Липецкая область    —    6
Смоленская область    —    6
Мурманская область    —    6
Республика Крым    —    6
Ставропольский край    —    6
Кемеровская область    —    6
Новосибирская область    —    6
Владимирская область    —    5
Курская область    —    5
Тверская область    —    5
Тульская область    —    5
Астраханская область    —    5
Республика Дагестан    —    5
Республика Чувашия    —    5
Оренбургская область    —    5
Челябинская область    —    5
Приморский край    —    5
Костромская область    —    4
Орловская область    —    4
Рязанская область    —    4
Ярославская область    —    4
Архангельская область    —    4
Тюменская область    —    4
Республика Хакасия    —    4
Алтайский край    —    4
Омская область    —    4
Хабаровский край    —    4
Белгородская область    —    3
Ивановская область    —    3
Тамбовская область    —    3
Республика Карелия    —    3
Вологодская область    —    3
Псковская область    —    3
Севастополь    —    3
Республика Башкортостан    —    3
Республика Мордовия    —    3
Удмуртская Республика    —    3
Республика Саха (Якутия)    —    3
Забайкальский край    —    3
Республика Адыгея    —    2
Республика Калмыкия    —    2
Чеченская Республика    —    2
Республика Татарстан    —    2
Республика Тыва    —    2
Республика Коми    —    1
Республика Ингушетия    —    1
Карачаево-Черкесская Республика    —    1
Республика Северная Осетия - Алания    —    1
Республика Марий Эл    —    1
Кировская область    —    1
Ханты-Мансийский автономный округ    —    1
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    1
Амурская область    —    1
Магаданская область    —    1
Сахалинская область    —    1
Еврейская автономная область    —    1

За весь период по России умерло 132 683 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 510 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 715 тыс. 959 человек.

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