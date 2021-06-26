Новый антирекорд по коронавирусу в России: 21 665 зараженных за сутки на 26 июня

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 26 июня
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 079 (14,2%) без клинических проявлений, сообщил оперштаб.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Северная Осетия-Алания 0,09%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%
3. Республика Адыгея, Республика Ингушетия 0,11%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 347 человек:
Москва — 4260
Санкт-Петербург — 2333
Московская область — 1936
Воронежская область — 235
Свердловская область — 201
Самарская область — 183
Архангельская область — 181
Омская область — 159
Республика Крым — 157
Белгородская область — 151
Владимирская область — 151
Забайкальский край — 148
Нижегородская область — 143
Брянская область — 135
Смоленская область — 134
Пермский край — 133
Челябинская область — 125
Калининградская область — 118
Республика Бурятия — 116
Кировская область — 114
Саратовская область — 109
Новосибирская область — 105
Тюменская область — 103
Красноярский край — 100
Ульяновская область — 99
Кемеровская область — 96
Ханты-Мансийский автономный округ — 87
Липецкая область — 86
Курская область — 85
Тамбовская область — 83
Хабаровский край — 83
Ставропольский край — 79
Ленинградская область — 78
Республика Башкортостан — 78
Оренбургская область — 78
Республика Дагестан — 77
Орловская область — 73
Волгоградская область — 73
Республика Хакасия — 73
Республика Карелия — 67
Томская область — 66
Республика Саха (Якутия) — 66
Рязанская область — 65
Калужская область — 61
Ивановская область — 59
Тульская область — 59
Краснодарский край — 59
Республика Татарстан — 58
Ярославская область — 57
Иркутская область — 55
Ростовская область — 54
Республика Чувашия — 53
Амурская область — 52
Севастополь — 51
Республика Коми — 49
Тверская область — 48
Приморский край — 46
Астраханская область — 44
Республика Мордовия — 44
Новгородская область — 42
Сахалинская область — 42
Мурманская область — 41
Удмуртская Республика — 38
Курганская область — 37
Ямало-Ненецкий автономный округ — 29
Вологодская область — 28
Республика Марий Эл — 27
Республика Тыва — 21
Республика Калмыкия — 20
Псковская область — 19
Республика Алтай — 17
Кабардино-Балкарская Республика — 16
Пензенская область — 16
Чеченская Республика — 14
Костромская область — 11
Республика Адыгея — 10
Республика Ингушетия — 8
Карачаево-Черкесская Республика — 6
Магаданская область — 6
Ненецкий автономный округ — 5
Республика Северная Осетия - Алания — 5
Камчатский край — 5
Еврейская автономная область — 5
Алтайский край — 4
Чукотский автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 943 986.
За последние сутки подтверждено 619 смертей:
Санкт-Петербург — 107
Москва — 96
Нижегородская область — 26
Республика Бурятия — 23
Краснодарский край — 21
Московская область — 20
Свердловская область — 17
Пензенская область — 14
Иркутская область — 14
Ленинградская область — 12
Ростовская область — 12
Брянская область — 11
Саратовская область — 10
Пермский край — 9
Самарская область — 9
Красноярский край — 8
Волгоградская область — 7
Ульяновская область — 7
Воронежская область — 6
Липецкая область — 6
Смоленская область — 6
Мурманская область — 6
Республика Крым — 6
Ставропольский край — 6
Кемеровская область — 6
Новосибирская область — 6
Владимирская область — 5
Курская область — 5
Тверская область — 5
Тульская область — 5
Астраханская область — 5
Республика Дагестан — 5
Республика Чувашия — 5
Оренбургская область — 5
Челябинская область — 5
Приморский край — 5
Костромская область — 4
Орловская область — 4
Рязанская область — 4
Ярославская область — 4
Архангельская область — 4
Тюменская область — 4
Республика Хакасия — 4
Алтайский край — 4
Омская область — 4
Хабаровский край — 4
Белгородская область — 3
Ивановская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Вологодская область — 3
Псковская область — 3
Севастополь — 3
Республика Башкортостан — 3
Республика Мордовия — 3
Удмуртская Республика — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Забайкальский край — 3
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Чеченская Республика — 2
Республика Татарстан — 2
Республика Тыва — 2
Республика Коми — 1
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Республика Северная Осетия - Алания — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Ханты-Мансийский автономный округ — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Амурская область — 1
Магаданская область — 1
Сахалинская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 132 683 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 510 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 715 тыс. 959 человек.