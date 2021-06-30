Мать раздавленной стеной 13-летней девочки в заброшке Минобороны в Новосибирске: "На улицу хочется выйти и кричать от боли"

Стали известны подробности жуткой трагедии с гибелью 13-летней девочки в Октябрьском районе Новосибирска.
Что произошло
Напомним, что вчера, 29 июня в недостроенном долгострое Новосибирска по ул. Кирпичный переулок, 1а произошло обрушение железобетонного перекрытия между 5 и 6 этажами. Девочка-подросток во время падения стены гуляла там с друзьями. Выбраться из-под завалин 13-летней Лизе не удалось.
Материнская боль
Как рассказала мать погибшей Лариса, взрослые говорили детям об опасности нахождения на стройке.
- Я даже не подозревала, что дочь с товарищами посещала заброшку. Раньше они все время гуляли возле ТЦ. Старшая моя дочь неоднократно ей говорила, что нельзя гулять на недостроенных объектах. Вот недавно только "по новостям" передавали о похожем случае. Вчера, с Лизой по телефону поговорили в последний раз. Дочь сказала, что вернется, как только погуляет с собакой,- произнесла родительница.
Как отметила Лариса, трагедия произошла вечером. Женщина работает на почте допоздна. Когда ей позвонили сотрудники Следственного комитета, она сразу почувствовала, что произошло что-то неладное с ее дочкой.
- Я поехала на такси. О том, что конкретно произошло - молчали. Сказали только тогда, когда я прибыла на опознание. Мне говорили, что один друг Лизы пытался ее спасти. До сих пор точно не знаю из-за чего все произошло,- заявила мама 13-летней девочки.
Матери погибшей Лизы очень тяжело. Смерть ребенка - страшная утрата для родителей. Лариса растила дочь одна. Помимо нее женщина "поставила на ноги" еще двух дочерей.
- Как теперь-то? Хочется выйти на улицу и кричать от боли,- сказала мать Лизы.
Сбор средств
В настоящее время похороны пока не назначены.
Объявлен сбор средств на организацию похорон. Всем тем, кто желает материально поддержать семью в горе, можете отправить средства на карту. Карта привязана к номеру 89513974580 (Лариса Васильевна В.).
А что говорят в СК?
Следственный комитет после гибели ребенка на долгострое возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- На место происшествия незамедлительно выезжали следователи регионального следственного управления. Проводился осмотр места происшествия, допрос очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, документация, которая необходима - изъята. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается,- прокомментировали в СК по Новосибирской области.
Кому принадлежало здание?
Отметим, что по словам горожан, проживающих недалеко от долгостроя, стало известно, что здание никак не охранялось на протяжении 10 лет. Письма отправленные властям не помогли в огораживании данного объекта. В день трагедии в здании произошел хлопок. Потом на место ЧП приехали спасатели и полиция.
Исходя из открытых данных, выяснилось, что заказчиком строительства выступало Министерство обороны РФ. Изначально планировалось возвести десятиэтажный дом, но "заморозка" произошла, когда здание выросло до семи этажей. Возможно, приостановление строительных работ произошло по причине отсутствия финансовых средств. Дом предназначался для военнослужащих. Потом в нем стали происходить сборы молодежи и детей.
Напомним, совсем недавно известный бизнесмен Бердска Виктор Голубев выкупил заброшенный недострой Минобороны, который более 15 лет простаивал в военном городке Бердска. Сегодня дом активно застраивается. Отмечается, что квартиры раскупают, как горячие пирожки. Планируется, что новоселы въедут в свои квартиры декабре 2021.