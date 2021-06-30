Пациентка с коронавирусом в России оставалась заразной почти год
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Пациентка с коронавирусом в России оставалась заразной почти год

3:36:106/30/2021Фото: pixabay
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По словам врачей, есть целая группа подобных людей, у которых вирус сохраняется в тканях организма.

Женщина 11 месяцев могла заразить остальных ковидом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич рассказала о том, что одна из пациенток, которая болела ковидом, оставалась заразной в течение 11 месяцев.

- У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца. — сказала Станевич. — Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения. Также может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом.

По ее словам, есть целая группа пациентов, которая долгое время остается заразной. Вирус может прятаться в легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. Чаще всего, это пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, такими как плохо поддающаяся терапии красная волчанка.При этом вирус, который длительно находится в организме, неизбежно накапливает мутации.

- И это как раз к вопросу, как возникают варианты SARS-CoV-2. Они могут появляться не только из других стран и, например, при переходе от животных, как было с норками в 2020-м году. То есть новые варианты вируса могут появляться в стране, даже если в ней закрыты все границы и никто не приезжает, - отметила Станевич.

Напомним, за последние сутки,29 июня, в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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