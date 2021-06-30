21 042 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 30 июня 2021
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21 042 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 30 июня 2021

3:49:326/30/2021Фото: pixabay
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За последние сутки скончались 669 человек.

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Сегодня, 30 июня, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за последние сутки в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов.
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В Москве же 5823 новых заболевших, это на 386 меньше, чем вчера. В Подмосковье выявили 2583 заболевших.

Напомним, вчера статистика была такая: подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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