Ковидные ужасы Бердска: Лишь два пациента с температурой и кашлем попали к врачу "красной зоны" за три часа в поликлинике №2 Микрорайона

Сегодня, 1 июля, в красной зоне поликлиники №2 очередь. Люди стоят с 7 утра. В 11 часов прошло всего два человека. «Курьер. Среда. Бердск» попытался разобраться, почему.
Отдельный вход для тех, кто идет в красную зону никак не обозначен. Люди думают, что тут просто идут ремонтные работы и открыто для строителей. Все идут через центральное крыльцо. Александр, который ждет свою очередь три часа, встречает меня у этого запасного входа.
- У меня заболела жена. Потом сын. К ним приезжал врач на скорой, диагноз подтвердил, за лечением и лекарством отправил в поликлинику. Меня, как контактировавшего с больными ковидом, отправили в поликлинику устанавливать диагноз. Я пришел. Занял очередь, стою. Три часа стою, прошло два человека. Это как? В очереди люди сидят с подтвержденным ковидом, есть с температурой. Мазок я сходил сам сдал, без направления, мою фамилию там записали, сказали - через два дня приходи к врачу за результатом. А лекарства жене говорят жди врача, получишь. Ни рецепта, ни лекарств. А мне как больничный открыть? Меня посадили на самоизоляцию, а деньги где брать?- вот такую историю рассказал бердчанин.
В коридоре человек 20. Очередь вся стоит с утра. Все пришли к 8 часам. Почему не двигаемся, не понятно. Люди заходят и пропадают на 40 минут. Девушку, зашедшую закрыть больничный ждут уже час. В очереди мужчина с температурой, ему трудно сидеть, диагноз пока не подтвержден, но человеку реально плохо. Мимо проходят врачи, никто не обращает внимания. Мужчина терпит, но видно, что сил нет. Женщина в очереди советует ему, какие лекарства купить, он пытается записывать на телефон, но потом просто фотографирует с ее телефона название.
Прошу у очередных пропустить мужчину к врачам. Оказывается, что у девушки трое маленьких детей дома одни, она стоит закрыть больничный; у двух женщин подтвержденный диагноз и температура 37,8 и 37, 7, они сидят, потому что с такой низкой температурой врач не выезжает, так им объяснили, за лечением отправили в поликлинику; мужчина с температурой и подтвержденным диагнозом ждал врача три дня и пришел сам, ему ничего не помогает, что он купил сам себе. Но все соглашаются пропустить без очереди человека в тяжелом состоянии. Захожу в кабинет, объясняю, человеку совсем плохо, примите. Врач приглашает больного. Ждем ещё полчаса. Мужчину госпитализируют.
Заходит Александр. В кабинете он был минут 40. Пытаюсь понять, что хотят от врача пришедшие. Большинство — контактировавшие с больными, которым был поставлен диагноз — коронавирус. Им ничего не объяснили. Сказали — сидите дома 14 дней, потом придете сдадите мазок, если отрицательно, то выписываем больничный. Вот люди пришли закрыть больничный. Девушка просидела на больничном по ОРВИ, ей не помогло лечение, сдала анализ — ковид. Она пришла открыть новый больничный, а старый закрыть, на работе требуют, а обычный терапевт гонит в красную зону. Людям ничего не объясняют. Четыре пациента с подтвержденным ковидом были отправлены терапевтом после подтверждения диагноза в красную зону без назначенного лечения, без объяснений. Мимо ходят врачи, рядом сидят пенсионеры к терапевту, работают строители. Все вместе выходим в одни двери. Нас всех надо теперь как контактировавших изолировать на 14 дней.
Мужчина в очереди улыбается.
- Я установил и приложение, которое меня должно отслеживать. Никто не отслеживает. У меня соседи все переболели, в больницу не ходили, ходили и на работу, и по магазинам, ездили на транспорте. Здесь чем врачи защищены? Ничем, вот и болеют все. Наверное, это всё специально,- говорит он.
У девушки болеет папа очень тяжело. Диагностирован ковид.
- Я ждала врача дома честно три дня, никуда не выходила, как контактировавшая. Заболело горло вчера. Вот пришла за направлением на мазок. Я не хочу болеть, не хочу запускать болезнь, как получилось у папы, хочу сразу знать диагноз и лечиться, у меня ребенок, жить хочу, - объясняет она причину прихода.
- Но ведь направление на мазок может дать обычный терапевт?
- Нет, сказали только тут.
Выходит Александр. Почему так долго? Прошло 40 минут, как он вошел.
- Там компьютеры можно сказать совсем не работают. Кто им ставил систему? Доступа нет, оформляли меня, как по вызову скорой помощи. Потом дали таблетки жене. Врачи сами как заложники. Работу им только усложнили. Так нельзя. Должны быть врачи, должны быть отдельно чиновники, а тут сделали из врачей крайних. Орут на них — почему у вас ковидные все вместе сидят, уберите их, корреспондент в коридоре, а что врач сделает, его и так загоняли,- рассказывает Александр.
- Врачи и уходят, кому есть куда, работать не возможно. КТ не работает, стоит разобранный, рентген в поликлинику №1 направляют. Единственный КТ на весь город. Объявили масочный режим, проверяют, кто в маске в маршрутке. Никто не пришел не проверил, как и в каких условиях работают врачи. Приехал бы министр сюда, хотя бы Дробинская. Боятся? Почему никто, кроме корреспондента не пришел? Где у нас руководство города? Я звонила Дробинской, там никто трубку не берет, даже секретарь,- рассказывает женщина.