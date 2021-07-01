Девять пациентов умерли от коронавируса за сутки на 1 июля в Новосибирской области. Зараженных +178

По данным оперативного штаба на утро 1 июля в регионе зарегистрировано 46 998 случаев коронавируса. за последние сутки таких больных обнаружилось - 178. При этом 41 727 пациентов выздоровели, а за последние 24 часа - 97 сибиряков.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 75 лет, 81 год, 81 год, 90 лет и женщины в возрасте 65 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 072 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 795 пациентов, в том числе 94 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 346 человек. На ИВЛ – 86 пациентов.