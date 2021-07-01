В России за сутки на 1 июля рекордный прирост коронавируса - выявили 23 543 зараженных

Сегодня, 1 июля , оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции обнародовал статистику по новым заболевшим. Так, за последние сутки в стране заразились 23543 пациента. Это почти на две тысячи больше. Чем вчера, 30 июня. Умерло 672 человека. Выздоровели 16 928 пациентов.
В Москве же 7597 новых заболевших. В Подмосковье выявили 2663 заболевших. В Новосибирской области выявили 178 новых зараженных.
Напомним, вчера, 30 июня, в стране заразились 21042 пациента. Умерло 669 человек. Выздоровели 16356 пациентов.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".