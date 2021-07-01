У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромом
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У переболевших коронавирусом детей проявился смертельный синдромом

5:32:077/1/2021Фото: Flickr
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Наблюдение врачей требуется всем детям, даже у которых течение болезни было без симптомов.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Индии у детей, которые перенесли коронавирус стал проявляться мультисистемный воспалительный синдром, который характеризуется диареей, лихорадкой, сыпью, рвотой и высокой температурой. Специалисты заявляют о том, что дети должны быть под наблюдением докторов, даже если легко перенесли коронавирус или переболели им без симптомов.

По словам завотделения неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе, профессора Джаяшри это заболевание было зафиксировано в течение года, но количество случаев продолжает расти. Точное число заболевших установить не удается, индийские врачи обеспокоены отсутствием статистики и рекомендаций по лечению. Только в Чандигархе зафиксировано от 42 до 252 случаев заболевания новым синдромом.

Следуя из практики, дети намного легче переносят коронавирус, однако после него у несовершеннолетних может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, особенно ему подвержены подростки с лишним весом. Также медики связывают появление синдрома с отсутствием прогулок на свежем воздухе из-за введенных ограничений по коронавирусу, пишут The Times of India.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск", в России почти 90% случаев заражения - индийская мутация коронавируса.

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