Австрия открыла границы для всех россиян

МИД Австрии сообщил, что будет открыт доступ россиян, желающих въехать в страну с любой целью. Для въезда помимо визы необходимо будет предоставить документ, "подтверждающий низкий эпидемиологический риск". Таковым является представленный сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении после заражения коронавирусом, отрицательный тест на коронавирус на немецком или английском языках (тест на выявление антигена или ПЦР-тест).
Вакцинированными считаются только те граждане, кто получил препарат от BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Serum Institute of India, Johnson & Johnson, Moderna или Sinopharm/BIBP.
Привитые "Спутником V" вакцинированными считаться не будут, для них условием для въезда станет карантин на десять дней, причем, если на пятый день самоизоляции подтвердится отрицательный тест ПЦР, карантин будет считаться завершенным, - говорится в сообщении посольства Австрии в Москве.
Россияне с рабочими визами не обязаны сидеть на самоизоляции.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" писал о том, что партия "Яблоко" предлагает в России зарегистрировать вакцины, одобренный в ВОЗ. Принятие такого решения значительно бы облегчило выезд многим россиянам в страны ЕС.