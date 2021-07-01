Почти все пациенты на ИВЛ в России имеют штамм коронавируса "Дельта", заявил Минздрав

Почти все пациенты с ковидом, находящиеся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом коронавируса "Дельта", на сегодняшний день наблюдается более тяжелое течение ковида у больных. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
-Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, их подавляющее большинство - 90%, имеют этот самый пресловутый штамм "Дельта". Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "Дельта", - сказал он, пишет ТАСС.
Авдеев также добавил, что около 80% пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ.
-Но, к сожалению, сегодня процент ИВЛ и процент летальных исходов практически совпадает, то есть пациент в возрасте 80 лет и старше имеет минимальные шансы выжить на искусственной вентиляции легких, - отметил он. Авдеев подчеркнул, что в таком случае медикам очень важно выбирать методики лечения, позволяющие избежать интубации трахеи и искусственной вентиляции легких, например, применять антицитокиновую терапию, вентиляцию в положении лежа на животе (прональная позиция) и неивазивную респираторную поддержку.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 322 (14,1%) без клинических проявлений.
На 1 июля привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".