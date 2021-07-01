Песков поддерживает жесткие меры по коронавирусу в России
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Песков поддерживает жесткие меры по коронавирусу в России

9:41:217/1/2021Фото: Песков испытывает неудобства от ограничений?
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Представитель Кремля отметил важность здоровья и жизни москвичей по сравнению с некоторыми неудобствами.

Дмитрий Песков пожелал не испытывать проблем больше, чем невозможность ходить в ресторан
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Здоровье и жизнь жителей столицы являются самой главной целью работы властей Москвы, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заметил, что временные трудности по посещению предприятий общепита не сравнимы с важностью сохранения жизни россиян в тяжелых условиях. Пресс-секретарь заметил, что невозможность ходить в кафе и рестораны в Москве во время пандемии должна стать самой большой проблемой.

- Наверное, начну с пожелания всем нам. Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше, - сказал он в эфире Первого канала.

Дмитрий Песков заявил, что если приходится выбирать между наличием иностранных туристов в Москве и здоровьем и жизнью москвичей, «то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее».

- И это является абсолютным приоритетом для всех, особенно для московских властей, - подчеркнул он.

Дмитрий Песков отметил сложность ситуации с новой вспышкой коронавируса и сказал, что жесткие меры введены для того, чтобы максимально сохранить здоровье и жизнь российских граждан.

- Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации. Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян - в данном случае это абсолютный приоритет, - сказал он.

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