Драматург Ксения Драгунская умерла в возрасте 56 лет
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Драматург Ксения Драгунская умерла в возрасте 56 лет

9:14:367/1/2021Фото: Dmitry Rozhkov/commons.wikimedia.org/
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Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти, - сообщил брат писатель Денис Драгунский.

Драгунская родилась 20 декабря 1965 года
Драгунская родилась 20 декабря 1965 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Российский сценарист, драматург, искусствовед Ксения Драгунская умерла в возрасте 56 лет. Об этом ТАСС сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.

-Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти, - сказал он.

Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. Отец - Виктор Драгунский (1913-1972), писатель, автор известного детского цикла "Денискины рассказы".

Дебют Драгунской в качестве драматурга состоялся в 1993 году, пьесу "Земля Октября" напечатали в журнале "Современная драматургия", перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии.

Драгунская также автор пьес "Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда", "Яблочный вор", "Эдит Пиаф. Мой легионер". Среди сборников ее пьес - "Трепетные истории", "Пить, петь, плакать", в 2010 году опубликован автобиографический роман "Заблуждение велосипеда". Драгунская - автор пьес для детей: "Вверх тормашками", "Все мальчишки - дураки…", "Огурцы и другие пирожные", "Большая меховая папа" и многих других.

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