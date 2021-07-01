Какие болезни осложняют коронавирус у пожилых россиян
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Какие болезни осложняют коронавирус у пожилых россиян

9:25:557/1/2021Фото: pixabay
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Кроме факторов риска тяжести инфекции у пожилых выявили атипичные синдромы ковида.

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На пресс-конференции 1 июля главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала о факторах риска и атипичных синдромах ковида у пожилых россиян.

Факторами тяжелого риска коронавирусной инфекции является
- сахарный диабет,
-хроническая обструктивная болезнь легких,
-онкологические заболевания,
-все - возраст-ассоциированные заболевания.

Какие атипичные синдромы появляются у пожилых, перечислила Ткачева.
- В ряде случаев, и у нас таких пациентов уже много, когда это просто слабость и больше ничего, когда это, например, потеря сознания и больше ничего. И только чуть позже возникает уже, и мы видим, <как> развивается постепенно картина цитокинового шторма и расширяется поражение легочной ткани, - пояснила она.
Как говорит Ткачева, вакцинацию пожилые люди переносят без побочных эффектов, бывают лишь кратковременное повышение температуры, головная боль и боль в месте укола.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 322 (14,1%) без клинических проявлений.

На 1 июля привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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